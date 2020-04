Burgemeester Jan van Zanen schrijft Utrechters brief over huiselijk geweld en corona

Burgemeester Jan van Zanen heeft de inwoners van Utrecht een brief geschreven over huiselijk geweld in tijden van het coronavirus. Nu veel mensen thuiszitten, bestaat de angst dat spanningen thuis soms te hoog oplopen. Van Zanen roept Utrechters op om een beetje extra op elkaar te letten en oren en ogen open te houden.

Beste Utrechters,

Het is nog maar twee weken geleden dat ik u een brief schreef in de huis aan huis kranten. De situatie in Nederland en ook in Utrecht is sindsdien helaas nog niet veranderd. Nog steeds houden wij afstand van elkaar, gaan kinderen niet naar school en blijven wij zo veel mogelijk thuis. Samen doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Veel Utrechters helpen en ondersteunen elkaar in deze ingewikkelde tijd. Als burgemeester waardeer ik dat enorm.

Deze periode vraagt veel van ons en ik zie om mij heen dat dit niet altijd even makkelijk is. Door het coronavirus zijn we allemaal meer thuis. Gelukkig zijn er veel Utrechters die hier het beste van maken. Zo wordt er geklust in huis, buiten gespeeld, gitaarles online gevolgd en veel puzzels gelegd.

Maar niet voor iedereen is thuis altijd een fijne plek. In sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Een periode van enkele weken kan dan heel lang duren. Voor kinderen, volwassenen of ouderen die te maken hebben met spanningen of ruzie thuis kan het lastig zijn om hier over te praten. Ook kunnen zij nu minder goed even weg van huis. Misschien herkent u zichzelf wel hierin.

Dat spanningen kunnen oplopen is niet vreemd; het leven van bijna iedereen is plotseling heel anders geworden. Helaas kan dit in sommige gevallen leiden tot agressie, huiselijk geweld of kindermishandeling. Nu wij allemaal zoveel mogelijk thuisblijven, is het belangrijk om een beetje extra op elkaar te letten. Daarom zou ik u willen vragen om uw oren en ogen open te houden. En een helpende hand te bieden aan iemand die dat nodig heeft. Blijf contact houden met vrienden en familie. Denk aan een telefoontje naar een vriendin of een praatje met de buurman.

Hulp vragen mag altijd. Voor uzelf, maar ook als u zich zorgen maakt om iemand anders. Weet dat u nooit te veel vraagt of zaken te vroeg meldt. Met de hulpverleners kunt u erover praten. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met uw huisarts of met het buurtteam. Ook kunt u contact opnemen met de medewerkers van Veilig Thuis of Moviera. Voor een luisterend oor en advies over de situatie waar u zich zorgen over maakt. Dit kan ook anoniem. Want met uw hulp en de steun van de hulpverleners kunnen we hopelijk erger voorkomen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Utrechters veilig zijn thuis. Om hulp vragen mag. Sta voor elkaar klaar. Juist nu.

Met vriendelijke groet,

Jan van Zanen

Burgemeester van Utrecht