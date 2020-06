Burgemeester reikt onderscheiding uit aan vier Utrechters met bijzondere verdiensten

Vier Utrechters kregen vrijdagmiddag een onderscheiding uit handen van burgemeester Jan van Zanen. Yvonne Da Silva, Lukas Bergman, Ben Nijssen en Pieter Beelaerts hebben allemaal iets bijzonders gedaan in de stad.

Da Silva is sinds 1998 als vrijwilliger actief bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht. Ze houdt onder andere dagelijks de website bij en stuurt alle duizend vrijwilligers een handgeschreven verjaardagskaart. Ook is ze actief als taalmaatje bij de stichting Taal Doet Meer.

Naast haar vrijwilligerswerk doet ze als mantelzorger onder andere boodschappen voor een kennis. Da Silva ontving een Koninklijke onderscheiding en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Drenkeling

Bergman ontving een oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. In de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 december is dankzij hem een drenkeling uit een sloot bij de Strijkviertelplas gered. Hij zag dat een vrouw vastzat in de modder en alarmeerde de hulpdiensten.

Nijssen is sinds 1987 voorzitter van het Wijk C-Komitee, één van de oudste buurtcomités van Utrecht. Daarnaast werkt hij al 25 jaar bij de redactie van de Binnenstadskrant, is hij mede-oprichter van Stichting Singelgebied en is Nijssen actief bij de bewonerswerkgroep ‘Utrecht Weer Omsingeld’. Mede dankzij hem wordt de singel in de stad weer rond. Nijssen ontving de Speld van de Stad.

Maartenspenning

Beelaerts is tot slot onderscheiden met de Maartenspenning. Hij is twaalf jaar lang bestuurslid van Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis. Hij is medeverantwoordelijk voor de verbouwing van het verzorgingstehuis.

Daarnaast was Beelaerts mede-initiator van stichting TussenHuis, een voorziening voor gescheiden ouders die een veilige plek voor de omgang met hun kinderen nodig hebben.