Burgemeester San Francisco op bezoek in Utrecht: ‘Hoe vind je hier ooit je fiets terug?’

De burgemeester van de Amerikaanse stad San Francisco is maandag op bezoek in Utrecht. Samen met onze burgemeester Sharon Dijksma doet ze een ronde langs de bijzondere fietsinfrastructuur in de stad.

Hoewel menig Nederlandse toerist die San Francisco aandoet er een rondje op de fiets doet, blijft de auto toch wel het voornaamste vervoersmiddel in de stad. In Utrecht is dat natuurlijk anders, de stad staat altijd in de top van ranglijsten met beste fietssteden in de wereld. Reden voor burgemeester London Breed om een rondje te fietsen door Utrecht.

Breed werd door burgemeester Sharon Dijksma ontvangen op station Utrecht Centraal. Ze hebben elkaar al eerder ontmoet. “Ik was recent nog in Californië waar ik deelnam aan een nationale handelsmissie.” Die handelsmissie stond ook in het teken van Urban Mobility en dus kwam de fiets ook aan bod.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Dijksma: “Natuurlijk ben ik dan trots dat Breed ook naar Utrecht komt om te kijken wat we verder van elkaar kunnen leren. En we hebben hier de grootste fietsenstalling van de wereld dus dat laat ik graag even zien.” Breed liet weten onder de indruk te zijn: “Maar hoe vind je hier ooit je fiets terug”, vroeg ze zich lachend af.

Breed vertelt dat ze zulke fietsenstallingen niet kennen in San Francisco. “We hebben de afgelopen jaren wel flink geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en tientallen kilometers fietspaden gemaakt.” Net als Utrecht is San Francisco ook een groeiende stad: “En met die groei moeten we ook nadenken over onze mobiliteit en hoe al die mensen zich voortbewegen in de stad.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

De rol van steden, en daarmee burgemeesters, wordt wereldwijd steeds belangrijker. De twee ambtgenoten spreken elkaar dan ook niet alleen over fietsen, maar ook over de rol van steden en innovatieve oplossingen bij andere uitdagingen. Op dit moment zijn er veertig burgemeesters van middelgrote en grote steden in Nederland om te praten over klimaatverandering, digitalisering, toerisme, een duurzame economie, de opvang van vluchtelingen, pandemieherstel en het fietsverkeer.

