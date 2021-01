Burgemeester Sharon Dijksma blikt terug op oudjaarsnacht

Het was een rustiger oudjaarsnacht dan voorgaande jaren; er waren minder autobranden, minder arrestaties en minder spoedritten van de ambulance. We vroegen burgemeester Sharon Dijksma hoe ze de nacht beleefd heeft.

De avond begon voor Dijksma heel feestelijk. Ze stond als verrassing op de stoep bij de bewoners van de Vesuvius in Lunetten. “Deze straat kreeg de titel ‘Meest feestelijk verlichte straat van Utrecht’. Ik sprak de bewoners, die verrast waren om mij voor de deur aan te treffen.”

Na kennismaking in Lunetten ging Dijksma door naar het buurthuis in Hoograven. “Hier sprak ik met jongerenwerkers en vrijwilligers. Zij zijn onze ogen en oren in de stad en dus heel belangrijk voor ons optreden. Zij hebben ons erg geholpen, niet alleen afgelopen nacht maar ook voorgaande dagen, om het rustig te houden. Mooi om te zien dat ze zich zo inzetten voor Utrecht.” In totaal zijn er in de hele stad 200 vrijwilligers actief geweest.

Afgelopen oud en nieuw is volgens de eerste statistieken ook daadwerkelijk rustiger verlopen. “Maar ik wil wel meteen zeggen: elk incident is er één teveel. Tegelijkertijd ben ik blij dat een heleboel mensen gedaan hebben wat we van ze gevraagd hebben. Veel Utrechters vierden oud en nieuw in kleine kring. De samenleving heeft dit ook echt nodig op het moment.”

Dijksma is ook langs meerdere politieteams geweest in de stad. “Daar sprak ik met onze dienders, zij staan – soms letterlijk – met de voeten in het bluswater om de stad veilig te houden.” De politie verrichte uiteindelijk 11 arrestaties en de Mobiele Eenheid moest een keer kort ingezet worden.

Onderstaande grafiek is interactief. De verschillende onderwerpen kunnen aangevinkt worden.

Vuurwerk

Volgens de burgemeester is het nog te vroeg om conclusies te trekken wat precies de gevolgen zijn geweest van het vuurwerkverbod. Want er was zeker wel vuurwerk in de stad te horen en te zien. “Dat kon ik ook zien vanuit de 21e verdieping op het Stadskantoor. We gaan de komende tijd onderzoek doen, dat hebben we ook besproken met de gemeenteraad, naar hoe we oud en nieuw beleefd hebben.”

Vuurwerk wordt daarbij ook onderwerp van gesprek. Dijksma: “Er bleek toch een behoefte te zijn bij sommige bewoners om vuurwerk af te steken. Maar we moeten dat in de toekomst ook weer afwegen tegen de vele slachtoffers die erdoor vallen. Het is een maatschappelijk debat waar we middenin zitten. Daar ga ik natuurlijk ook niet in mijn eentje over. Dat is ook aan de gemeenteraad en natuurlijk de Rijksoverheid. Dit vuurwerkverbod werd ingevoerd door het kabinet.”

Dan nog corona. De maatregelen werden op de meeste plekken nageleefd. “Veel mensen hebben hun verantwoordelijkheid genomen; thuis gebleven en ook hun kinderen aangespoord om op hun gedrag te letten.” De politie moest ingrijpen bij één illegaal feest onder een viaduct bij de A12.