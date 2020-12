Burgemeester Sharon Dijksma een week aan het werk: ‘Het is meteen vol aan de bak’

Het zijn roerige tijden en de kersverse burgemeester van Utrecht heeft dan ook nog geen moment stilgezeten. Eigenlijk had ze dwars door de stad willen gaan om met iedereen kennis te maken, maar door de lockdown zit dat er even niet in. Een week geleden kreeg ze de ambtsketen omgehangen. We spraken met de burgemeester van Utrecht: Sharon Dijksma.

Hoe zijn de eerste dagen verlopen, rustig kennis kunnen maken met Utrecht?

Het is meteen vol aan de bak. Aan de ene kant wil iedereen kennismaken, maar er zijn direct allemaal lopende zaken die opgepakt moeten worden. Zeker in de huidige periode, nu we in de hoogste staat van paraatheid verkeren rondom corona. Dat vraagt natuurlijk meteen wat van je. Ik ben ook voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht en in die rol ben ik ook erg druk met de lockdown. Het is dus geen kwestie van rustig aan doen, maar er gelijk volop in. Dat is ook nodig. Ik zie de effecten die deze crisis heeft op de samenleving. Er zijn economische gevolgen voor onze ondernemers, sociale gevolgen voor mensen die het nu moeilijk hebben en ook gevolgen op het gebied van gezondheid. Er overlijden nog dagelijks mensen.

Is het dan wel mogelijk om de stad in te gaan?

Dat gelukkig wel, maar alles is anders. We nemen alle coronarestricties in acht maar ik probeer wel fysiek aanwezig te zijn bij de inwoners. Ik ben bij een verzorgingstehuis geweest, waar ik met gepaste afstand met de bewoners in gesprek ben geweest. Ook ging ik naar de voedselbank om te helpen met het uitdelen van kerstpakketten. Het is belangrijk om als bestuur van de stad zichtbaar te zijn en mensen een hart onder de riem te steken. Natuurlijk zou ik nog veel meer zichtbaar willen zijn in Utrecht. Het liefst zou ik fysiek in alle wijken met een heleboel mensen willen spreken, maar dat gaat nu even niet.

Bent u zelf eigenlijk al echt inwoner van de stad?

Ik ondervind aan den lijve hoe lastig het is om een woning te vinden in Utrecht. Het is niet makkelijk. We hebben al meerdere bezichtigingen gedaan en zelfs een keer een bod uitgebracht, maar we werden flink overboden.

Maar welke wijk moet het worden dan?

Nou, als we dat soort eisen ook nog zouden hebben, dan wordt een woning vinden wel heel lastig. We willen in ieder geval een woning die groot genoeg is voor het hele gezin, met onze drie kinderen, en dat de jongsten buiten kunnen spelen. Verder moeten we onszelf niet te veel beperkingen opleggen want dan wordt het heel lastig zoeken. Dit geeft ook duidelijk aan dat er flinke woningschaarste is in Utrecht. Dat drijft de prijzen ook op, er is gewoon meer vraag dan aanbod. Het is belangrijk dat we hier als stad de komende jaren aan gaan werken.

Utrecht wordt juist steeds voller de komende jaren. We groeien als kool.

Dat klopt en die groei moeten we als stadsbestuur goed gaan begeleiden. Daarbij hoort ook dat we begrijpen dat er mensen zijn die zich daar zorgen over maken. Bijvoorbeeld op het gebied van betaalbaar wonen. Maar we moeten accepteren dat het zo is en ons daar op voorbereiden. De groei biedt ook kansen, als we die maar oppakken. Daar speelt de regio ook een belangrijke rol bij.

Wat moeten we met de regio dan?

De regio wordt steeds belangrijker, het is goed dat we ons nog meer gaan verbinden. We worden daar sterker van omdat we hetzelfde belang hebben en veel uitdagingen trekken zich ook niks aan van stadsgrenzen. De regio heeft recent een plan gemaakt hoe we in de toekomst onze mobiliteit willen inrichten. En ook op het gebied van ruimtelijke ordening trekt Utrecht samen met de omliggende gemeenten en de provincie op. Er is al veel gedaan, maar ik ga mij daar het komende jaar ook hard voor inzetten. Het is belangrijk om strategische keuzes te maken, en dat doen we samen met de regio.

Uw belangrijkste portefeuille is natuurlijk openbare orde en veiligheid. Wat zijn daar uw ervaringen in?

Als we kijken naar de aanpak van corona, dan kan ik mijn ervaringen met crisismanagement goed gebruiken. Daar voel ik mij geen kat in een vreemd pakhuis. Daarnaast heb ik mij afgelopen weken natuurlijk goed kunnen voorbereiden; op de bevoegdheden van een burgemeester, welke besluiten er wanneer genomen kunnen worden en welke stuks gereedschappen ik allemaal in de gereedschapskist heb zitten. Uiteraard is het ook gewoon veel vlieguren maken, dat geldt voor elke bestuurder. Iedereen die burgemeester van een grote stad wordt, moet ook nog onderweg ervaring opdoen.

Al een aantal keer heb ik u afgelopen week het onderwerp georganiseerde criminaliteit horen noemen. Hebben gewone Utrechters daar zo veel last van?

Georganiseerde criminaliteit is ongelofelijk ontwrichtend voor de samenleving. Kleinere criminaliteit heeft daar juist vaak een relatie mee. Die directe relatie moet niet veronachtzaamd worden. Kleine criminaliteit dient als zuurstof voor het vuur van de grotere criminaliteit. Daarbij speelt ook mee dat de bovenwereld en onderwereld in elkaar over kunnen lopen en dat er een grijs gebied ontstaat. Het is belangrijk dat we dat tegengaan want dat is voor de gehele samenleving een groot gevaar. We moeten daar niet naïef in zijn.

Laten we weer even de mooie kant van Utrecht benoemen. Wat is eigenlijk uw band met de stad?

Utrecht is een fantastische stad, een jonge en vooruitstrevende stad. Ik denk dat ik mij hier heel snel ga thuis voelen. Ik kom hier al tientallen jaren, ik heb er niet gewoond of gewerkt maar in mijn loopbaan heb ik heel vaak de stad bezocht. Toen ik jong was en politiek betrokken raakte heb ik hier vaak vergaderd en dan gingen we daarna natuurlijk de stad in. Maar ook toen ik staatssecretaris was, kwam ik hier regelmatig. Ik heb het nieuwe station Utrecht Centraal mogen openen en heb ook vele scholen bezocht omdat hier goed werk werd gedaan om leerlingen met achterstanden te helpen. De afgelopen dagen ondervind ik hier ook een enorme warmte. Als ik buiten loop, dan zeggen de mensen gedag en staan ze stil voor een praatje. Dat vind ik schitterend. Dit kwam ook naar voren tijdens mijn beëdiging in het stadhuis. Er was een filmpje gemaakt waarmee bewoners mij welkom heetten in Utrecht, dat was eigenlijk het meest ontroerende moment van de hele avond. Ik ben er dankbaar voor.