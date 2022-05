Burgemeester Sharon Dijksma in Malmö: ‘Geef steden meer power en geld voor aanpak klimaatverandering’

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, roept vanuit de Zweedse stad Malmö op om steden meer slagkracht en geld te geven om klimaatverandering aan te pakken. Steden, zoals Utrecht, zouden nog meer een essentiële rol kunnen spelen. Maar daar is wel geld voor nodig.

Met de trein en boot vertrok burgemeester Dijksma eerder deze week naar Malmö voor het wereldcongres Local Governments for Sustainability. Honderden steden en dorpen uit tientallen landen werken via deze organisatie samen om stedelijke ontwikkeling via een duurzame weg te bewandelen. Dijksma was de enige Nederlandse vertegenwoordiger en was daar niet alleen om de belangen van Utrecht te behartigen maar ook van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland.

“We zien wereldwijd dat de rol van steden steeds belangrijker wordt en dat wij de agenda moeten zetten voor duurzame ontwikkelingen, om zo de klimaattransitie vorm te geven”, aldus Dijksma. Op het congres in Zweden wordt gewerkt aan de stedelijke vertaling van het IPCC-klimaatrapport. In dit recent verschenen rapport staat dat er meer ambitie getoond moet worden en dat landen ‘onmiddellijk’ in actie moeten komen om de opwarming van de aarde minder snel te laten verlopen.

‘Laat ons dan ook echt meepraten en meebepalen’

Dijksma: “Je merkt toch dat de aandacht voor klimaataanpak veelal uitgaat naar nationale overheden, terwijl steden het verschil moeten maken. Simpelweg alleen al omdat de meeste mensen in de wereld in steden wonen. Laat ons dan ook echt meepraten en meebepalen. Wij zien letterlijk met eigen ogen iedere dag wat het effect van ons beleid is.”

Financiering

Naast de onderbelichte positie van steden bij het bepalen van hoe klimaatverandering het beste kan worden aangepakt, hamert Dijksma ook op het gebrek aan klimaatfinanciering voor steden om hun klimaatplannen voor de gebouwde omgeving, mobiliteit en circulariteit uit te kunnen voeren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het energiezuinig maken van huizen en gebouwen, gasvrije wijken, meer elektrisch (openbaar) vervoer en de benodigde (laad)infrastructuur en bewustwording bij inwoners over hergebruik, verwerking van afval en schoon vervoer als aantrekkelijk alternatief. Dijksma doet dan ook een duidelijke oproep aan Den Haag om over de brug te komen met financiering.

‘Nu sijpelt geld voor klimaataanpak onvoldoende door vanuit nationale overheden’

Burgemeester Dijksma zegt daarover: “Financiering blijft voor gemeenten een groot probleem om er daadwerkelijk uitvoering aan te kunnen geven. Nu sijpelt geld voor klimaataanpak onvoldoende door vanuit nationale overheden. Praten over beleid en welke koers is uiteraard van belang, maar het gaat om actie. En daar is geld voor nodig.”

Later dit jaar is er een belangrijke wereldwijde klimaatconferentie in Egypte. “Ik doe ook samen met burgemeesters wereldwijd een oproep dat steden en hun bestuurders een onderhandelingsrol krijgen bij deze conferentie, net als bij andere grote klimaatbijeenkomsten.”

Weer terug naar Utrecht

De Utrechtse burgemeester was gisteren en ook nog vandaag druk op het congres in Malmö, vanavond is zij alweer aanwezig op de Neude voor iets heel anders; daar krijgt zij de officiële rode trui van La Vuelta overhandigd. Die mag ze bewaren tot 19 augustus, als hij wordt uitgereikt aan de eerste leider in het algemeen klassement van de Vuelta. De wielerronde start dit jaar in Utrecht.