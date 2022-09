Burgemeester Sharon Dijksma maandag te gast bij EO-programma De Kist

De Utrechtse burgmeester Sharon Dijksma is aanstaande maandag te zien in een aflevering van het EO-programma De Kist. De uitzending begint om 23.15 uur op NPO 2.

In De Kist spreekt presentator Kefah Allush met bekende Nederlanders over de dood, de zin van het leven en de mogelijkheid van een leven na de dood. Voor deze gesprekken werd hij een aantal keer genomineerd voor de Sonja Barend Award.

Drie jaar geleden won Allush de jaarlijkse vakprijs voor het beste televisie-interview. Dat was voor het gesprek met voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm.

Aanstaande maandag is het dus de beurt aan burgemeester Dijksma om met Allush in gesprek te gaan over het leven en de dood. “De Kist leidt tot gesprekken over wat waardevol is hier op aarde en prikkelt zowel gasten als kijkers om na te denken over het leven na de dood”, is te lezen op de site van het programma. “Zonder al te veel omwegen komen de grote vragen van het leven op tafel.”

