Burgemeester Sharon Dijksma met Utrechtse bedrijven en koningspaar naar Californië voor handelsmissie

Burgemeester Sharon Dijksma reist begin september samen met ruim twintig bedrijven, kennisinstellingen en organisaties uit regio Utrecht naar de Verenigde Staten om deel te nemen aan een nationale handelsmissie in Californië. Vanuit haar rol als voorzitter van de Economic Board Utrecht (EBU) is ze van 5 tot en met 7 september aanwezig bij de handelsmissie met als thema’s Life Sciences & Health en Urban Mobility.

“Als voorzitter van de EBU reis ik samen met een aantal boardleden en deze bedrijven af naar San Fransisco om met Amerikaanse partners in gesprek te gaan over economische samenwerking”, schrijft Dijksma in een raadsmemo.

Niet alleen burgemeester Dijksma en verschillende Utrechtse organisaties vliegen naar Californië, ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en een aantal ministers gaan mee. Dat zijn onder meer minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De handelsmissie staat in het teken van Life Sciences & Health en Urban Mobility. Dat zijn volgens Dijksma belangrijke thema’s voor Utrecht. “Dit zijn beide onderwerpen waarop de regio Utrecht zich nadrukkelijk profileert en waar onze regio toonaangevende bedrijvigheid op kent. Dit wordt bevestigd door de grote afvaardiging vanuit onze regio aan deze missie.”

Belangrijke regio

In september staan onder meer gesprekken op het programma met de burgemeester van San Francisco en de luitenant-gouverneur van Californië. Met hen zegt Dijksma ook mogelijke samenwerking te willen bespreken in de aanloop naar de COP27: een klimaatconferentie in november in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. Dat doet ze vanuit haar rol als speciaal gezant voor het stedennetwerk van de Verenigde Naties.

Verder praat Dijksma mee in een aantal panelgesprekken, zoals over uitdagingen waar grote steden mee te maken hebben of nog te maken krijgen in de toekomst. Ook praat ze samen met de EBU-boardleden met het Economic Board van Phoenix, volgens haar een belangrijke regio op het gebied van zowel life sciences en health als duurzame mobiliteit.