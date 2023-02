Burgemeester Sharon Dijksma teleurgesteld in uitspraak over onrechtmatig online gebiedsverbod

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter waarmee het online gebiedsverbod dat ze had opgelegd aan een jongen onrechtmatig werd verklaard. Ze gaat voorlopig het middel niet meer inzetten.

Vrijdagochtend werd bekend dat de rechter de maatregel van tafel veegde. Het online gebiedsverbod dat was opgelegd aan de jongen, vanwege een oproep die hij in een Telegram-groep had gedaan, bleek geen goede juridische basis te hebben en in strijd te zijn met de vrijheid van meningsuiting.

Dijksma schrijft: “Ik ben natuurlijk teleurgesteld in deze uitspraak. Een groot gedeelte van ons leven vindt plaats in de digitale wereld. Wat in de digitale wereld gebeurt heeft directe gevolgen in de fysieke wereld. Dat hebben we meerdere malen in onze stad gezien toen, na een digitale oproep om te komen rellen, er vervolgens ook daadwerkelijk rellen plaatsvonden. Ik vind het van groot belang dat er – net als in de fysieke wereld – ook in deze gevallen opgetreden kan worden om rellen en wanordelijkheden te voorkomen.”

Als voorbeeld van digitale oproepen die ook daadwerkelijk uitmonden in ongeregeldheden worden de rellen in de zomer van 2020 genoemd, zegt een woordvoerder van de burgemeester tegen DUIC.

Dijksma benadrukt ook dat de huidige wet- en regelgeving niet toereikend is: “Een groot deel van ons leven en de manier waarop we met elkaar communiceren vindt tegenwoordig online plaats. Het is mooi dat dit werelden met elkaar verbindt, maar de schaduwzijde daarvan is dat oproepen tot geweld online in potentie een enorm bereik hebben. De huidige wet- en regelgeving is onvoldoende toepasbaar in de online wereld. Het probleem van ordeverstoringen die online beginnen en aangejaagd worden is reëel en wordt ook door andere burgemeesters gedeeld. Veel gemeenten worstelen met de handelingsruimte die zij hebben op dit vlak.”

Mogelijk gaat de burgemeester van Utrecht in hoger beroep. De komende weken gaat ze de uitspraak bestuderen en met de gemeenteraad in gesprek over het onderwerp.