Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma met de dood bedreigd; twee mannen aangehouden

De politie heeft donderdagavond twee mannen aangehouden voor het online met de dood bedreigen van burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht. “Dit soort bedreigingen zijn ver over de grens en hebben een grote impact”, laat Dijksma vrijdag weten. Ze heeft aangifte gedaan.

De aangehouden verdachten zijn een 29-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Utrecht. “De uitingen aan het adres van de burgemeester waren van dusdanig ernstige aard, dat de Utrechtse recherche direct een onderzoek startte.”

Kort nadat het onderzoek startte, werden de twee verdachten aangehouden in hun woonplaats. Het is nog niet duidelijk wie van de twee de doodsbedreiging verstuurde. Ook moet nog blijken wat de motieven van de twee mannen zijn.

Burgemeester Dijksma heeft aangifte gedaan van de bedreiging. “Dit soort bedreigingen zijn ver over de grens en hebben een grote impact. Om die reden heb ik gelijk aangifte gedaan. Uiteraard blijf ik gewoon mijn werk doen. Ik ben dankbaar voor het snelle en adequate handelen van politie en justitie”, zegt Dijksma.

Meerdere keren

Sharon Dijksma kreeg in haar functie als burgemeester van Utrecht al vaker te maken met doodsbedreigingen. In oktober vorig jaar werd een zeer kwetsende afbeelding aangetroffen in de Leidseveertunnel. De Utrechtse burgemeester liet na een eerdere bedreiging al weten: “Van deze en andere bedreigingen doe ik aangifte. Dit raakt mij, mijn gezin en de mensen waarvan ik hou. Er is een grens.”