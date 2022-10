Burgemeester Sharon Dijksma voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de VNG

Burgemeester Sharon Dijksma is voorgedragen als kandidaat voor de rol als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat om een termijn van vier jaar, die ingaat in juni 2023. Op 2 december moet duidelijk worden of Dijksma deze rol gaat vervullen. Vanaf december van dit jaar gaat ze als vicevoorzitter aan de slag.

De Voordrachtscommissie van de VNG heeft Dijksma aangewezen als een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap. “Ze is een herkenbaar boegbeeld, een verbinder en door haar bestuurlijke netwerk en politieke contacten in staat om zichtbare resultaten te bereiken die voor de grote en kleine gemeenten binnen de vereniging belangrijk zijn”, zegt commissievoorzitter René Verhulst.

Verhulst: “Verder heeft Dijksma door haar eerdere functies als Kamerlid, staatssecretaris, wethouder en nu burgemeester van Utrecht een goed gevoel voor veranderende bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en de uitdagingen waar gemeenten voor gesteld staan.”

‘Eervol’

Dijksma zelf zegt ‘erg trots en dankbaar’ te zijn met het vertrouwen dat de Voordrachtscommissie in haar stelt. “Het is eervol volgend jaar voorzitter te worden van deze belangrijke organisatie en in december al aan de slag te kunnen als vicevoorzitter. Het is fijn om samen met de huidige voorzitter te kunnen werken aan het plan voor de komende jaren, een strategie voor nu en de jaren tot 2030.”

Voor het zover is, wordt de kandidatuur van Dijksma aan de gemeenten voorgelegd. Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 december wordt de voordracht van Sharon Dijksma besproken. Dan moet ook duidelijk worden of Utrechts burgemeester vanaf juni deze rol mag gaan vervullen.