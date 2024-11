Burgemeester Dijksma zag geen aanleiding om alternatief onderwijsprotest in Utrecht te annuleren

Toen er vorige week toch een onderwijsprotest plaatsvond in Utrecht is de situatie ter plekke beoordeeld, en was er voor burgemeester Sharon Dijksma geen aanleiding om beperkingen op te leggen aan het protest. De oorspronkelijke organisator had even daarvoor, op advies van de driehoek, besloten de stekker uit de demonstratie te trekken omdat de politie de veiligheid van de deelnemers niet kon waarborgen.



Vakbond FNV had in oktober bekendgemaakt een demonstratie tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs te willen organiseren in Utrecht. Dit protest zou op 14 november plaatsvinden. De verwachting was dat hier zo’n 10.000 mensen op af zouden komen en de driehoek had signalen ontvangen dat een groep pro-Palestina demonstranten deze gelegenheid zou gebruiken om hun eigen boodschap te laten horen.

Daarop is de driehoek, een samenwerking van de burgemeester, politie en het openbaar ministerie, op 13 november, een dag voor de demonstratie, bijeengekomen. De politie heeft tijdens deze bijeenkomst aangegeven dat, gezien de grootte van de demonstratie in combinatie met de informatie over de dreiging, zij geen mogelijkheid zag om het protest veilig te laten verlopen.

Scenario’s

Om de demonstratie toch te kunnen faciliteren is naar verschillende maatregelen gekeken. Zo is gekeken de mars van het Moreelsepark naar het Domplein geschrapt kon worden, de duur en omvang beperkt kon worden, en of de politie-inzet kon worden opgeschaald. “Bij geen van scenario’s kon de politie/driehoek de veiligheid voldoende waarborgen op basis van de aard van de informatie en de omvang van de demonstratie”, schrijft het college.

Vervolgens is contact opgenomen met de organisatie van protest en is geadviseerd de demonstratie af te gelasten. “De organisator heeft dit advies overgenomen. De driehoek is de organisatie hiervoor erkentelijk omdat het hierdoor niet nodig is om over te gaan tot een verbod van de demonstratie.”

Alternatief protest

In de avond van 13 november kwamen er signalen bij de gemeente binnen over een alternatief protest. Ook circuleerden er oproepen vanuit verschillende organisaties en personen om toch naar Utrecht te komen. “Deze nieuwe situatie is in de driehoek besproken, waarbij het uitgangspunt van de driehoek bleef om naar demonstranten en organisaties uit te dragen niet naar Utrecht te komen om te demonstreren.”

Toen er uiteindelijk toch meer dan duizend mensen naar de alternatieve demonstratie kwamen is de situatie ter plekke beoordeeld, en was er voor de burgemeester geen aanleiding om beperkingen op te leggen. “Dit had onder andere te maken met het gegeven dat het een demonstratie betrof waarin de organisatie ruimte bood aan verschillende geluiden.” Ook was er geen informatie dat het alternatieve protest gekaapt zou worden door groepen. De demonstratie is uiteindelijk zonder noemenswaardige wanordelijkheden verlopen.

Tot slot schrijft de gemeente dat het demonstratierecht een groot goed is. “Het is zorgelijk dat in een tijd waarin het van grote waarde is om je mening te mogen uiten en van mening te mogen verschillen er personen zijn die anderen onder dreiging van geweld deze vrijheden ontnemen.”