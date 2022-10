Burgemeester sluit woning aan de Tweede Westerparklaan in Utrecht waar twee explosies waren

Burgemeester Sharon Dijksma heeft een woning aan de Tweede Westerparklaan in Utrecht voor drie maanden gesloten. Bij de woning waren deze maand twee explosies, wat de burgemeester heeft doen besluiten dat de woning tijdelijk niet gebruikt mag worden.

De eerste explosie bij het huis was in de nacht van 5 op 6 oktober. Een 17-jarige jongen uit Almere raakte daarbij gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De bewoner van het huis werd na het incident elders ondergebracht.

In de nacht van 15 op 16 oktober was het opnieuw raak bij het huis. Een getuige zag dat een jongen iets bij de woning legde, waarna er een explosie was. De jongen ging er daarna vandoor, maar de getuigde achtervolgde hem terwijl hij de politie belde. De politie kon de verdachte – een 16-jarige jongen uit Amsterdam – vervolgens aanhouden. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de twee incidenten.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft nu dus besloten om de woning aan de Tweede Westerparklaan voor drie maanden te sluiten. Dat houdt in dat niemand het huis mag betreden zonder toestemming. De burgemeester kan een woning sluiten om verschillende redenen, bijvoorbeeld als er een gevaar is voor de openbare orde, veiligheid of gezondheid of als er strafbare feiten plaatsvinden.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.