Burgemeester spreekt Utrechters toe in videobooschap: ‘Het zijn zware ingrepen’

In een videoboodschap aan alle Utrechters spreekt burgemeester Peter den Oudsten over de nieuwe ‘stevige’ coronamaatregelen. “Het zijn zware ingrepen die wij allemaal zullen voelen.”

De burgemeester zegt dat de nieuwe maatregelen veel impact hebben. “Iedere nieuwe maatregel geeft nog meer het gevoel dat ons oude vertrouwde leven steeds verder uit het zicht raakt. Ik kan mij heel goed voorstellen dat u teleurgesteld, verdrietig of moedeloos bent.”

Daarnaast zegt Den Oudsten dat de maatregelen wel echt nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. “Het is de enige manier om dit virus te stoppen. De enige manier om straks weer ons oude leven op te kunnen pakken.”

Tot slot zegt de burgemeester dat we elkaar niet uit het oog moeten verliezen. “Hou contact, ook al is het op afstand. Want samen kunnen wij dit en samen moeten wij dit doen. Zorg voor elkaar.”

Bekijk de hele videoboodschap van Den Oudsten hieronder.