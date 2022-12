Burgemeester Utrecht over volgende WK-wedstrijd Marokko: ‘We zijn op elk scenario voorbereid’

De kwartfinales staan voor de deur, vrijdagavond speelt Nederland tegen Argentinië en zaterdag speelt Marokko tegen Portugal. Toen Marokko afgelopen dinsdag won van Spanje ontstonden er kort ongeregeldheden in Lombok. In andere steden moest de Mobiele Eenheid ook meerdere keren ingrijpen. Burgemeester Sharon Dijksma zegt dat de gemeente en politie voor zaterdag op alle scenario’s voorbereid zijn.

Laten we vooropstellen, na de meeste wedstrijden van het Marokkaanse elftal werd er alleen feest gevierd op straat. Ook dinsdag ging het lang goed, maar uiteindelijk moest toch ook de Mobiele Eenheid kort ingrijpen op de Kanaalstraat.

Burgemeester Sharon Dijksma noemt het – op vragen van VVD, PVV en CDA – ontzettend zuur dat het op die ene plek is misgegaan. “Een kleine groep in Lombok had een heel ander beeld bij wat het is om feest te vieren.” De escalatie zou zijn ontstaan toen er een onderlinge vechtpartij ontstond tussen de feestvierders, waarop de politie besloot in te grijpen.

Vervolgens keerde een deel van de aanwezigen zich tegen de politie. “Ze werden bekogeld met vuurwerk, fietsen en flessen.” De burgemeester noemt dat onacceptabel en de politie ging er niet mee akkoord. Er zijn twee arrestaties verricht, een 22-jarige voor het bezit van illegaal vuurwerk en een 27-jarige voor vechten op de openbare weg. Er is een melding van schade aan een winkelpand.

Opvoeden

Toch is het vaak een stuk rustiger in Utrecht gebleven dan in andere grote gemeentes. Sinds de rellen in de zomer van 2020 heeft de gemeente flink geïnvesteerd om ‘in verbinding’ te komen met ‘bondgenoten’. “Met mensen uit de moskee, theehuizen en jongerenwerkers om zo aan de voorkant in contact te komen en verbinding te leggen met jongeren in de stad. Natuurlijk mag je feest vieren, uitbundig zelfs, maar men moet zich wel gedragen.” De burgemeester zegt ook dat ze zich ervan bewust is dat ze niet elke jongere in Utrecht kan bereiken of opvoeden ‘maar wat we kunnen doen, doen we’.

Zaterdag om 16.00 uur speelt Marokko tegen Portugal. Dijksma: “Als het misgaat, grijpen we meteen in.” Ze zei dat de gemeente en politie op elk scenario is voorbereid.