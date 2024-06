Burgemeester kan nu ook gebiedsverboden opleggen in Park Lepelenburg in Utrecht

Burgemeester Sharon Dijksma heeft ook Park Lepelenburg in Utrecht aangewezen als verblijfsontzeggingsgebied. Reden daarvoor is dat er verschillende meldingen zijn van overlast en onveiligheid in het park en de omliggende straten. Mensen die een verblijfsontzegging krijgen, mogen voor een bepaalde periode niet in het gebied komen.

In Park Lepelenburg en de straten eromheen hangt regelmatig een groep mensen rond die onder invloed van alcohol en drugs zijn. Dat leidt bij omwonenden en bezoekers van het park tot overlast en een gevoel van onveiligheid. De gemeente stelde eerder al Lucasbolwerk en Hieronymusplantsoen in als verblijfsontzeggingsgebied en daar wordt Park Lepelenburg nu dus aan toegevoegd.

De politie kan in en rond het park nu verblijfsontzeggingen opleggen aan overlastplegers. Mensen die een verblijfsontzegging krijgen, zijn voor een bepaalde periode niet welkom in het gebied. De maatregel is op 2 juni ingegaan en geldt voorlopig tot 1 februari 2025.

Andere maatregelen

Het verblijfsontzeggingsgebied is de volgende in een reeks al eerder genomen maatregelen. Zo is er sinds vorige zomer een team van mensen van verschillende organisaties, zoals Jellinek, Lister, Leger des Heils en de Tussenvoorziening, dat minimaal twee keer per dag door het park loopt om de mensen op weg te helpen naar de goede zorg.

Daarnaast is sinds 1 augustus vorig jaar het gebruik van harddrugs in de openbare ruimte verboden en zijn er afgelopen najaar voor een periode van zes maanden extra camera’s bij Park Lepelenburg geplaatst. In april is besloten die periode met nog een half jaar te verlengen.