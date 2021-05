Burgemeesters: ‘Er moet structureel meer geld komen voor kwetsbare wijken, waaronder Overvecht’

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft de Tweede Kamer opgeroepen in het nieuwe regeerakkoord meer geld vrij te maken voor 16 kwetsbare Nederlandse wijken. Dit deed zij samen met 14 collega’s. In totaal wordt er om 500 miljoen euro gevraagd. Eén van die kwetsbare wijken is Overvecht.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met een programma om kwetsbare gebieden aan te pakken, waarvoor 16 wijken in 15 steden zijn geselecteerd. In deze wijken staan de leefbaarheid en veiligheid het meest onder druk. Overvecht is daar één van.

De burgemeesters zien dat de tweedeling in hun steden groter wordt, met name door corona. Daarom trekken zij in Den Haag aan de bel om te zorgen dat aandacht voor deze wijken opnieuw op de agenda komt en ook willen zij dat er meer geld vrijkomt in het nieuwe regeerakkoord. “Zodat er fors geïnvesteerd kan worden in deze kwetsbare wijken.”

Een miljoen mensen

Verdeeld over deze 16 wijken wonen ongeveer een miljoen mensen. De burgemeesters vragen in totaal 500 miljoen euro per jaar waarmee de problemen in deze wijken aangepakt kunnen worden. Denk hierbij aan schulden en onderwijsachterstanden.

“Met 14 ambtgenoten, ondersteund door vele maatschappelijke organisaties, roep ik vandaag de Tweede Kamer op om langjarig te investeren in leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken”, zegt Dijksma. “Voor onze stad gaat het specifiek over de wijk Overvecht. Met extra middelen en regelruimte kunnen we voortbouwen op de aanpak ‘samen voor Overvecht’ en deze versnellen.”

De gemeente zegt te verwachten dat er na de zomer uitsluitsel komt van het nieuwe kabinet. Als er extra geld voor Overvecht wordt vrijgegeven gaat de gemeente met onder andere bewoners en partners in de wijk kijken hoe dat het best besteed kan worden.