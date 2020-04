Burgmeester Jan van Zanen: ‘Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle’

Burgemeester Jan van Zanen roept iedereen nogmaals op om zich te houden aan de regels en maatregen ter bestrijding van het coronavirus: “Want alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.” In een uitgebreide update over het coronavirus gaat hij verder in op verschillende zaken in de stad.

Het algemene beeld van de stad is rustig. De bedrijven die nog open zijn hebben inmiddels maatregelen genomen, maar sommige parken en speeltuinen zijn wel redelijk druk. De handhaving in Utrecht blijft eerst mensen aanspreken en waarschuwen voordat er boetes worden uitgedeeld. Die zijn intussen wel noodgedwongen uitgedeeld in Utrecht.

Er worden nog geen locaties afgesloten waar veel mensen samen kunnen komen zoals parken, behalve het Jaagpad langs de Kromme Rijn in Amelisweerd. Het is daar namelijk niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden.

In de raadsvergadering van donderdag gaf Van Zanen al aan het sluiten van hotspots niet uit te sluiten: “Ik zal niet aarzelen, maar er is op dit moment geen aanleiding.” Vooral de Utrechtse binnenstad is leeg en stil. Ondernemers in de binnenstad hebben daarom gevraagd of er extra toezicht kan komen op vandalisme en inbraak.

Zorg

Ook werd nogmaals de waardering voor zorgverleners uitgesproken. “Op dit moment verrichten zij onder zware omstandigheden hun werk. We hebben regelmatig contact met de vanuit de Wmo en Jeugdwet gesubsidieerde en ingekochte aanbieders van zorg en ondersteuning om te informeren hoe het gaat (…). Deze organisaties in het sociaal domein, maar ook de ziekenhuizen in de stad zijn vanuit hun eigen professionaliteit zeer kundig en ervaren in het werken in ingewikkelde omstandigheden.” De organisaties dragen er daarom zelf zorg voor om hun medewerkers psychisch gezond te houden.

Zorghotels

Er wordt gewerkt aan voorzieningen voor verpleging op andere plekken dan regulier. Er zijn in de regio al verschillende voorzieningen ingericht of worden ingericht, maar er wordt nog gewerkt aan een zorghotel voor de hele regio.

De dagbegeleiding voor kwetsbare ouderen is bijna volledig gesloten. Deze ondersteuning wordt voortgezet door met alle bezoekers contact te houden op manieren waarop dit nog mogelijk is. De gemeente Utrecht maakt zich wel zorgen over deze groep kwetsbare ouderen thuis, zeker nu de maatregelen nog langer van kracht blijven. Samen met een aantal aanbieders wordt er een noodplan opgesteld.

Mantelzorg

De vele initiatieven van vrijwilligers in de stad en de bemiddelingssite van het NIZU is voor deze groep van belang. “Ook zijn de gevolgen van de coronacrisis voor veel mantelzorgers ingrijpend”, schrijft de burgemeester. De wijkverpleging komt minder vaak langs en dagbesteding gaat vaak niet door. Alle mantelzorgers die bekend zijn, zijn schriftelijk geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod in de stad.

De burgemeester geeft nog aan dat de maatregelen om ondernemers te helpen op de website staan. Inmiddels hebben meer dan 9.000 ondernemers (waaronder veel zzp’ers) in Utrecht

steun gevraagd. De eerste honderden voorschotten worden nu al uitgekeerd om te voorkomen dat inwoners in acute geldnood komen.

Vuelta

Alle evenementen zijn afgelast tot 1 juni, maar de Vuelta gaat voorlopig nog door. De ronde van Spanje zou op 14 augustus in Utrecht moeten starten en de technische voorbereiding gaat voorlopig door. Wel wordt er rekening gehouden met alle scenario’s.

De burgemeester sluit de brief af door te zeggen dat het een periode is waarin veel van iedereen in Utrecht wordt gevraagd. “Wij blijven vanuit de gemeente doen wat in ons vermogen ligt om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Ook maken we van iedere gelegenheid – dus ook van deze – gebruik om iedereen op te roepen zich aan de maatregelen en regels ter bestrijding van het coronavirus te houden. Want alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.”