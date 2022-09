Bus- en tramchauffeurs leggen op 7 september het werk neer in Utrecht Archieffoto

Vakbond FNV heeft meer stakingen in het openbaar vervoer aangekondigd. Zo worden buschauffeurs en tramchauffeurs opgeroepen om op woensdag 7 september te staken in onder meer de provincie Utrecht. Dat heeft gevolgen voor het bus- en tramverkeer in de stad.