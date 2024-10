Bus tussen Overvecht en Utrecht Science Park komt vaak te laat, maar daar moet verandering in komen

De gemeente wil een aantal maatregelen nemen waardoor de bus tussen station Overvecht en het Utrecht Science Park vaker op tijd komt en de reis minder lang duurt. Het zijn allemaal kleine aanpassingen en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het huidige asfalt.

Lijn 30 is momenteel de directe busverbinding tussen station Overvecht en het Utrecht Science Park. Deze bus rijdt via de Meester Tripkade naar de Kardinaal de Jongweg, om via het Kardinaal Alfrinkplein, de Sartreweg en de Berekuil via de Waterlinieweg naar de eindbestemming. “De bus loopt vaak vertraging op vanaf de aansluiting Meester Tripkade naar de Kardinaal de Jongweg en bij het Kardinaal Alfrinkplein”, schrijft de gemeente Utrecht.

Er komen daarom een aantal maatregelen waardoor de doorstroom van de bus wordt verbeterd. Zo is het deel van de Kardinaal de Jongweg tussen het Salvador Allendeplein en de Meester Tripkade straks geen onderdeel meer van de groene golf, waardoor de bus vanaf station Overvecht eerder de Kardinaal de Jongweg kan opdraaien.

Daarnaast kom er een busbaan voor het Kardinaal Alfrinkplein, voor de bus die richting de Sartreweg rijdt. “De bus rijdt vervolgens met voorrang bij de verkeerslichten richting de Satreweg.” Ook de busbaan aan de andere kant van het plein wordt verlengd. Tot slot worden de bushaltes aan de Hengeveldstraat en de Hijmans van Den Berghlaan verplaatst.

Groen

Om het groen dat verloren gaat door het toevoegen van busstroken te compenseren wordt de rijweg tussen het Salvador Allendeplein en Kardinaal Alfrinkplein smaller gemaakt, waardoor er een midden- of buitenberm kan komen met ongeveer 1800 vierkante meter groen.

“Door de bus meer ruimte op de weg te geven, zal de bus vaker op tijd komen en de reis korter duren. Hiermee dragen we ook aan de ambitie om de steeds drukker wordende Utrecht centraal op termijn te ontlasten en verbeteren we de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park”, schrijft de gemeente.