Busbaan Dichterswijk nu 1,5 jaar open, maar hoe staat het met de veiligheid?

De gloednieuwe busbaan Dichterswijk in Utrecht tussen de Croeselaan en de Overste Den Oudenlaan is nu ruim 1,5 jaar open. Uit recent onderzoek blijkt dat de veiligheid verbeterd is, maar bussen rijden er te hard en er worden maatregelen genomen om veiligheid van de kruising Croeselaan en Van Zijstweg te verbeteren. Vorig jaar vond hier ook nog een ongeval plaat waarbij een fietser na een botsing met een bus om het leven kwam.

De busbaan zorgt ervoor dat bussen makkelijker kunnen doorrijden en dat fietsers en voetgangers meer ruimte hebben. Daarmee is er dus zeker het nodige verbeterd, maar er zijn ook wel wat puntjes qua veiligheid.

Het ruime merendeel van de bussen rijdt er bijvoorbeeld te hard. Er is een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur toegestaan maar onderzoeksbureau Royal Haskoning laat weten dat dit niet gerecepteerd wordt. 85 procent van alle bussen rijdt er tussen de 43 en 48 kilometer per uur. Ook automobilisten die op de rijwegen naast de busbaan rijden gaan ook te snel. Maar zo zegt het onderzoeksbureau, er wordt ook niet goed aangegeven dat de wegen binnen een 30 kilometer per uur-zone vallen.

De gemeente laat weten dat er gesproken is met de busmaatschappijen over de naleving van de maximumsnelheden. Ook komen er extra borden en markeringen om de maximale snelheid duidelijk te maken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Kruispunt

Een ander punt van zorg is de veiligheid op het kruispunt Croeselaan en Van Zijstweg. Royal Haskoning benadrukt dat het niet om grote problemen gaat, maar wel om enkele ‘knelpunten’. Op dit kruispunt vond vorig jaar nog een dodelijk ongeval plaats tussen een fietser en een bus. Uit onderzoek blijkt dat de veiligheid voornamelijk in geding komt doordat fietsers het rode licht negeren, dit was ook de oorzaak van het dodelijke ongeval.

Andere knelpunten zijn de beperkte opstelruimte voor fietsers en voetgangers waaruit conflicten ontstaan, lange wachttijden, auto’s die zonder dat dit is toegestaan vanuit de Croeselaan links afslaan naar de Van Zijstweg en het slechte zicht op aankomende bussen.

De gemeente heeft al verschillende verbetermaatregelen aangekondigd. Zo is in overleg met Google de navigatie aangepast, want via Google Maps werden auto’s juist vanuit de Croeselaan linksaf geleid richting de Van Zijstweg. Ook worden voor fietsers extra opstelruimte gemaakt en de afstelling van de verkeerslichten gaan aangepast worden.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.