Busbaan Dichterswijk officieel geopend door gemeente en provincie Utrecht

Na een jaar van werkzaamheden aan de weg is de busbaan Dichterswijk begin deze maand officieel geopend. Gedeputeerde van de provincie Utrecht Arne Schaddelee en wethouder Lot van Hooijdonk openden de route langs de Van Zijstweg en de Dr. M.A. Tellegenlaan.

In opdracht van de gemeente Utrecht is de nieuwe, rode busbaan aangelegd. De bussen kunnen nu over het hele traject tussen het Utrechtse stadscentrum en Leidsche Rijn in één keer doorrijden. Ze hebben geen last meer van files of rode verkeerslichten. De maximum snelheid voor zowel auto’s als bussen is nu 30 kilometer per uur.

Behalve de nieuwe busbaan zijn er ook fiets- en voetpaden aangelegd. Ook liggen er nieuwe kruisingen op de route en is er een nieuwe berm met 120 bomen aangeplant. Onder de Nelson Mandelabrug ligt eveneens een nieuw fietspad.

Schakel

De nieuwe busbaan Dichterswijk is een belangrijke schakel in het ov-netwerk tussen Utrecht CS en station Vleuten. Deze ov-route verbindt twee NS stations, een kantorenpark en drie grote winkelcentra met elkaar.

“Provincie en gemeente Utrecht werken samen aan het maken van goede ov-verbindingen”, zegt gedeputeerde Arne Schaddelee. “We hebben een schaalsprong ov nodig in de provincie Utrecht. Ondertussen zitten we niet op onze handen en werken we iedere dag hard aan verbetering van onze bereikbaarheid. Daar is deze nieuwe busbaan een goed voorbeeld van.”