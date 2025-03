Buschauffeur rijdt dronken in Utrecht, wordt opgepakt en ontslagen Archieffoto ter illustratie.

Een dronken buschauffeur is zondagavond in Utrecht aangehouden door de politie. De chauffeur van U-OV reed met vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed, en heeft daarom zijn rijbewijs in moeten leveren. Ook is de man op staande voet ontslagen, bevestigt Qbuzz, het moederbedrijf van U-OV.

Een dronken buschauffeur is zondagavond in Utrecht aangehouden door de politie. De chauffeur van U-OV reed met vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed, en heeft daarom zijn rijbewijs in moeten leveren. Ook is de man op staande voet ontslagen, bevestigt Qbuzz, het moederbedrijf van U-OV. De vervoerder zegt de situatie zeer serieus te nemen. “De veiligheid van onze reizigers heeft altijd de hoogste prioriteit”, laat een woordvoerder weten. “We voeren een zero-tolerance beleid met betrekking tot het gebruik van drugs en alcohol. Om deze reden is het dienstverband van de betreffende chauffeur beëindigd.” Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!