Buschauffeurs en trambestuurders in Utrecht staken donderdag en vrijdag; hier moeten reizigers rekening mee houden Archieffoto DUIC.

Vakbond FNV heeft buschauffeurs en trambestuurders in het hele land opgeroepen om donderdag en vrijdag te gaan staken. De staking leidt donderdagochtend in Utrecht tot drukte in het openbaar vervoer en ook vrijdag wordt nog overlast voor reizigers verwacht. Vervoersmaatschappij U-OV raadt reizigers aan om ander vervoer te zoeken.