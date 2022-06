Buschauffeurs van Syntus Utrecht en U-OV staken opnieuw op maandag 27 juni

Busreizigers moeten opnieuw rekening houden met het uitvallen van busritten in stad en provincie Utrecht. Er zijn nieuwe stakingen aangekondigd in het Utrechtse openbaar vervoer. Ditmaal heeft vakbond FNV laten weten dat een deel van de buschauffeurs werkzaam bij Syntus Utrecht en U-OV het werk zal neerleggen op maandag 27 juni.

De leden van de vakbond FNV die bij U-OV werken, gaan staken in Utrecht, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Zeist. De FNV-leden die bij Syntus Utrecht actief zijn, staken in de plaatsen Amersfoort, Bunnik, Mijdrecht en Montfoort. Dit heeft ook gevolgen voor het busverkeer in Utrecht.

De staking duurt 24 uur en heeft als gevolg dat er op maandag 27 juni in de hele stad en provincie Utrecht minder bussen rijden. De bussen die uitvallen als gevolg van de staking moeten zo snel mogelijk uit de reisplanners verdwijnen.

De vervoerders adviseren de reizigers die toch met de bus gaan, om kort voor vertrek nog de reisplanner te checken om te zien of de bus rijdt.

CAO

Op 7 juni werd er ook al gestaakt door de leden van de vakbond. Er werd toen gestaakt omdat een meerderheid van de leden van vakbond FNV niet ingestemd hebben met het eindbod van de werkgevers van de CAO Openbaar Vervoer. De acties zijn om hun standpunt kracht bij te zetten.