Business Peloton Utrecht presenteert kopgroep voor wielerronde La Vuelta 2022

De start van de wielerronde van Spanje, La Vuelta 2020, was morgen van start gegaan in Utrecht, als het coronavirus niet om de hoek was komen kijken. Vanmorgen presenteerde het Business Peloton Utrecht een kopgroep van Utrechtse bedrijven en instellingen die koers willen zetten richting een Vuelta-start in Nederland in 2022.

Dit jaar zou er tijdens de La Vuelta Holanda drie dagen lang door het Nederlandse landschap worden gekoerst. Hierbij stonden de provincies Utrecht en Noord-Brabant centraal, waarbij de renners 34 Nederlandse gemeenten doorkruisten. Dit wielerspektakel zou door corona verplaatst worden naar dit najaar. Maar het bleek technisch onhaalbaar om de drie etappes naar dit najaar te verplaatsen ‘vanwege de beschikbaarheid van accommodaties en parcours in die periode’, zo is te lezen op de website van La Vuelta Holanda.

In een bericht op Twitter van het Business Peloton Utrecht, die in 2008 is opgericht om als lobbyclub de Grand Départ van de Tour de France naar Utrecht te halen, is te lezen hoe voorzitter Marloes Berg verschillende Utrechtse bedrijven en instellingen welkom heet bij de presentatie van kopgroep ’Grupo de Cabeza Vuelta-2022’. Samen willen zij ervoor zorgen dat de Spaanse wielerronde in ieder geval in 2022 wel van start kan gaan in Nederland. Op de website van het Business Peloton informeren zij dat “met o.a. het zetten van de handtekening op een waar “startbord”, de kopgroep de start markeert van de koers richting een Vuelta-start in 2022”.