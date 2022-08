Bussen in Utrecht rijden tijdens Vuelta volgens andere dienstregeling

Vervoerder U-OV gaat op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus volgens een aangepaste dienstregeling rijden. Dit heeft te maken met de Vuelta; voor het parcours van de Spaanse wielerronde zijn delen van de stad afgesloten. Bussen en trams rijden volgens alternatieve routes. U-OV raadt aan de reisplanner te gebruiken.

Utrecht maakt zich klaar voor de langverwachte komst van de wielerronde: de Vuelta. De wielrenners krijgen ruim baan in het centrum van de stad. Dat betekent wel dat het openbaar vervoer voor een deel moeten omrijden.

“Houd er rekening mee dat het centrum van Utrecht niet per bus bereikbaar is, en het Centraal Station slechts zeer beperkt. Ook in de wijken Overvecht, Zuilen, Tolsteeg en Leidsche Rijn zullen we alternatieve routes moeten rijden.” De dienstregeling gaat op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus om 15.00 uur in en duurt tot 22.00 uur. Tussen die tijden is het parcours verboden gebied voor de bussen.

Enkele maatregelen

Op vrijdag zullen bus 1, 2, 3, 4, 6, 8 en 28 niet rijden. Tram 20 en 21 rijden dan tot Utrecht CS Jaarbeursplein; tram 22 rijdt tussen Utrecht CS Centrumzijde en P+R Science Park. Van sommige buslijnen worden delen van de routes samengevoegd. Die vormen dan een pendelbuslijn, die naar het dichtstbijzijnde treinstation rijdt.

De etappe op zaterdag heeft iets minder impact op het openbaar vervoer in Utrecht. Toch zijn er ook dan omleidingen. Zo rijden bussen in het oosten van de stad via een andere route. Reizigers die per bus naar Zeist of Wageningen willen, krijgen ook met omleidingen te maken.

U-OV geeft aan dat alle afwijkende routes en tijden voor 19 en 20 augustus in de reisplanner zijn verwerkt. De vervoerder beveelt reizigers dan ook aan om de reisplanner te gebruiken.