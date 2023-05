Buurgemeenten doen oproep aan Utrechtse wethouder: ‘In gemeente Utrecht betaald parkeren invoeren zorgt voor onrust in onze gemeenten’

Tien buurgemeenten van Utrecht hebben een brief gestuurd aan de Utrechtse verkeerswethouder Lot van Hooijdonk. De buurgemeenten vrezen voor (parkeer)overlast in hun gebied, als de gemeente Utrecht vanaf volgend jaar wil beginnen met het invoeren van betaald parkeren in de hele gemeente. Dat zou grote gevolgen hebben in onder meer Nieuwegein, Zeist en Houten. De buurgemeenten vragen daarom aan de Utrechtse gemeente om uitstel en een onderzoek.

Vanaf volgend jaar wil de gemeente Utrecht beginnen met het invoeren van betaald parkeren in heel Utrecht. Het proces is opgedeeld in drie blokken en zoals het er nu naar uitziet moet er in 2034 alle wijken in de gemeente Utrecht betaald worden voor het parkeren. Door het invoeren van betaald parkeren in de hele stad moet het autogebruik ontmoedigd worden en de ruimte rechtvaardiger verdeeld worden.

De verkeerswethouders van tien buurgemeenten (Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden, Woerden en Zeist) zijn niet gerust op de gevolgen van het parkeerbeleid in Utrecht en stuurden daarom een brief aan Van Hooijdonk.

Heftige effecten

De buurgemeenten laten in de brief weten dat het voorgenomen besluit om in de hele gemeente Utrecht betaald parkeren in te voeren voor onrust zorgt in de omliggende gemeenten. “Inwoners ervaren op diverse plekken, bijvoorbeeld rond OV-haltes aan doorgaande wegen, reeds parkeeroverlast van woon-werk verkeer naar de gemeente Utrecht en de vrees is dat uitbreiding van het betaald parkeren die overlast sterk zal doen toenemen”, zo staat in de brief.

Volgens de planning van gemeente Utrecht wordt volgend jaar betaald parkeren ingevoerd in onder meer de wijken Kanaleneiland, Papendorp en Hoograven. “Wij zijn bevreesd voor heftige effecten in Nieuwegein-Noord waar de gemeente Nieuwegein zich nauwelijks op kan voorbereiden”, zo staat in de brief. De buurgemeenten vragen wethouder Van Hooijdonk daarom om extra tijd om de invoering van betaald parkeren soepel te laten verlopen.

Niet alleen in Nieuwegein-Noord vrezen ze voor de (parkeer)overlast. Zo worden ook voorbeelden genoemd van overlast in De Bilt-Zuid (bij invoering betaald parkeren Rijnsweerd), Station Bunnik (bij invoering Amelisweerd) en Maarssenbroek (bij Lage Weide). De buurgemeenten vrezen niet alleen voor parkeeroverlast, ze verwachten daarna ook “multimodale overstappunten die veel drukker worden” zoals op de stations Woerden, Zeist en Houten.

Onderzoek

De buurgemeenten vragen daarom aan gemeente Utrecht om de gevolgen van het parkeerbeleid voor de regio te onderzoeken. “Het is van groot belang dat we inzicht krijgen in de effecten van de voorgenomen maatregelen zodat we richting samenleving en gemeenteraden een goed onderbouwd verhaal hebben over wat deze invoering betekent voor de wijken in de regio.”

Om inzicht te krijgen in de effecten van de invoering van betaald parkeren in de gemeente Utrecht, stellen de buurgemeenten voor om ‘gezamenlijk te studeren’ op de effecten hiervan. “Op basis van een gezamenlijk beeld van de te verwachten effecten kunnen we ook doelgericht inzetten op maatregelen om op verschillende plekken de te verwachten overlast in goede banen te leiden.”