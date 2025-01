Utrechters praten mee over plannen sekswerkbedrijf in parkeergarage Paardenveld

De gemeente Utrecht wil peilen welke wensen, vragen en eventuele zorgen buurtbewoners hebben over de mogelijke komst van een sekswerkbedrijf in parkeergarage Paardenveld. De eerste inloopbijeenkomst was afgelopen woensdag. Maar verder praten kan op maandagavond 27 januari en woensdagavond 29 januari.

Lange tijd was het de vraag wat de nieuwe invulling van parkeergarage Paardenveld in het centrum van de stad zou moeten worden, maar nu lijkt de gemeente er misschien wel over uit: een kleinschalig sekswerkbedrijf zou ‘kansrijk’ zijn. Maar die optie staat nog niet vast. De gemeente wil eerst in gesprek met belanghebbenden, om te peilen hoe zij over het idee denken. De aftrap was afgelopen woensdagavond.

De eerstvolgende bijeenkomst is digitaal, op maandagavond 27 januari om 20.00 uur. Een tweede gesprek op locatie is woensdagavond 29 januari van 19.30 tot 21.30 uur. Dan wordt verder gepraat over de opgehaalde reacties en meningen tot nu toe.

Zonder raamsekswerk

Sekswerk is een legaal beroep. Maar volgens de gemeente zijn er op dit moment te weinig plekken in de stad om veilig en legaal sekswerk uit te voeren. Daarom wordt er nu gekeken naar meer werkplekken voor deze groep.

De gemeente onderzoekt of een klein sekswerkbedrijf mogelijk is in de parkeergarage, waar sekswerkers zelfstandig ruimten kunnen huren. De gemeente denkt aan een bedrijf zonder raamsekswerk met maximaal 15 werkruimten.

Tot 2035

De gemeente is vanaf september 2025 eigenaar van parkeergarage Paardenveld. Maar na 2035 wordt het gebied opnieuw ingericht. Voor de komende tien jaar zoekt de gemeente dus naar een invulling van het gebouw.

Een definitief voorstel van het college aan de gemeenteraad wordt naar verwachting op zijn laatst in maart 2025 verwacht. Meningen en reacties van omwonenden worden daaraan toegevoegd. In de zomer van 2025 denkt de gemeente duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de parkeergarage.