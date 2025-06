Buurtbewoners mogen na ophef opnieuw meedenken over speelplek in Wilhelminapark in Utrecht

De gemeente Utrecht is opnieuw begonnen met het ontwerpproces voor de Trui van Lier-speelplek. Buurtbewoners krijgen daarbij opnieuw de kans om mee te denken over de inrichting van de speeltuin. Het eerdere ontwerp stuitte op flinke kritiek, vooral omdat slechts een kleine groep bewoners was geïnformeerd en betrokken bij de plannen.