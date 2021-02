Buurtbewoners stoppen illegale bomenkap in Utrechtse wijk Hoograven

Oplettende buurtbewoners in Hoograven in Utrecht hebben donderdagochtend ingegrepen bij een illegale bomenkap. Rond 07.00 uur zagen omwonenden dat werklui bezig waren met het kappen van de boom die zo’n 15 meter hoog is. De bewoners stapten erop af en lieten weten dat het kappen moest stoppen.

Rina kijkt vanuit haar woning recht op de boom uit: “Om 07.00 uur hoorde ik een hoop kabaal en zag ik dat er een man met een grote zaag in de boom hing.” Terwijl Rina naar buiten ging kwamen ook haar buren Bruno en Bogi erbij. “We zeiden direct: die boom gaat niet om.” Er ontstond enige discussie maar de omwonenden bleven rond de boom staan zodat er niet verder gekapt kon worden.

In het gebied is woningcorporatie Portaal bezig met werkzaamheden. Enkele gebouwen gaan gesloopt worden en daar komen nieuwbouwwoningen voor terug. Daar moeten wel meerdere bomen voor wijken.

Geen vergunning

Rina, Bruno en Bogi bleven enkele uren bij de boom staan. Zij wisten dat er geen vergunning was. “We kijken al jaren uit op deze boom, die moet gewoon blijven staan. Illegaal kappen is natuurlijk niet de bedoeling.” Bogi doet elk jaar mee met de vogeltellingen en merkt dat het aantal vogels afneemt: “Dan moeten we niet ook nog deze boom weghalen.”

De gemeente Utrecht werd gewaarschuwd en kwam kijken. Een woordvoerder van de gemeente reageert: “Het blijkt inderdaad om illegale kap te gaan. Dat hebben we stopgezet en we starten een handhavingstraject. Een deel van de kroon is eraf. Over wat we gaan doen, bijvoorbeeld een boete uitschrijven of aangifte doen, zijn we nog in beraad. We zijn blij met het kordate optreden van de bewoners, want daardoor konden we direct kijken en de kap stoppen.”

Reactie Portaal

Portaal laat weten dat er inderdaad een fout is gemaakt. “En daar bieden we excuses voor aan”, laat een woordvoerder weten. Er is overleg met de aannemer geweest en er zou verwarring zijn geweest over welke bomen er wel en welke er niet zonder een vergunning gekapt mochten worden. Zo mogen bomen, die op eigen grond van Portaal staan, waarvan de dwarsdoorsnede van de stam kleiner is dan 15 centimeter wel gekapt worden. Maar deze boom is veel dikker. “We zijn daarom direct gestopt.”

Portaal laat wel weten dat ze de boom wel graag willen neerhalen voor de bouwwerkzaamheden. “We gaan kijken of we deze boom dus mee kunnen nemen in een vergunningsaanvraag.”