Buurtbewoners toveren Westplein in Utrecht om in wilde bloemenweide

Op het Westplein in Utrecht hebben buurtbewoners de handen uit de mouwen gestoken. Ze vonden dat het plein wel erg veel verkeer en te weinig groen had en besloten daar wat aan te doen. In de vorm van ‘de Lomboktuin’.

In juli toverden zij het stukje grasveld in het midden van het Westplein, naast de treinwagon, om tot een wilde bloemenweide die ze de Lomboktuin noemen. Idee erachter is dat het groen goed is voor vogels, vlinders, bijen en insecten. In de tuin zijn elementen van de Groene Oase gebruikt die voorheen in het Moreelsepark stonden.

De buurtbewoners werkten samen met vrijwilligers en met de Green Business Club Utrecht, Buurman Utrecht en Donker Groep. Ook heeft het project financiële ondersteuning gekregen van het Ondernemersfonds Utrecht en het initiatievenfonds.

Tekst loopt door onder de foto

De gemeente maakte eerder dit jaar de grootse plannen bekend voor het Westplein en de omgeving. Het Westplein moet het Lombokplein worden. Wegen worden daarvoor verlegd, er komen woningen en er moet een park komen, op de plek waar nu tijdelijk de Lomboktuin is aangelegd.

De Lomboktuin blijft naar verwachting drie jaar, tot de plannen voor het Lombokplein uitgevoerd gaan worden.