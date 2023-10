Buurtbijeenkomst voor omwonenden van Balijelaan in Utrecht na meerdere steekincidenten

Vanwege meerdere steekincidenten in de omgeving van de Balijelaan in Utrecht wordt woensdagavond een buurtbijeenkomst georganiseerd. Omwonenden zijn van 17.00 tot 19.00 uur welkom bij het Grafisch Lyceum, waar onder andere ook burgemeester Sharon Dijksma aanwezig is.

Naast de burgemeester zijn ook de politie en leden van de gemeente aanwezig. Er is daarbij ruimte om vragen te stellen. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt geen nieuwe informatie gedeeld.

De aanleiding voor de buurtbijeenkomst zijn drie steekincidenten die afgelopen week hebben plaatsgevonden in de buurt van de Balijelaan. Steeds was een jonge vrouw van begin 20 jaar het slachtoffer. In alle drie de gevallen kwam de dader op een fiets naast de vrouw rijden, waarna hij haar bedreigde en stak. De drie slachtoffers raakten daarbij lichtgewond.

Maatregelen

De politie heeft inmiddels naar eigen zeggen ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen’ genomen om de dader of daders van de steekincidenten snel te identificeren. Inmiddels is ook een signalement verspreid van de dader van het laatste steekincident, in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 oktober. Ook van de dader van het incident op 30 september is een signalement verspreid.

Het is nog onduidelijk of het om dezelfde dader gaat. Daar doet de politie nu onderzoek naar. Dinsdagavond zijn de signalementen van de dader(s) onder andere verspreid door het televisieprogramma Opsporing Verzocht.