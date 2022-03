Buurthuis het Wevehuis heeft tijdelijk plek aan Aartsbisschop Romerostraat, nog geen definitieve locatie

Het Wevehuis heeft een vergunning voor tijdelijke huisvesting in het leegstaande pand aan de Aartsbisschop Romerostraat gekregen. De komende twee jaar mag het buurthuis hier de deuren geopend houden.

Al sinds de zomer van 2020 was het Wevehuis op zoek naar een vervangende locatie voor het buurthuis, vertelt initiatiefnemer Christa Tober. Voor het buurthuis was er in het oude schoolgebouw aan de Wevelaan geen plek meer. Dat gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid, zodat het vervolgens dienst kan doen als kinderopvang.

De gemeente Utrecht schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het Wevehuis nu een tijdelijk onderkomen heeft gevonden aan de Aartsbisschop Romerostraat 332-338. Dit gebouw stond al een tijd leeg, zegt Tober. “Er lagen al plannen om onder meer zeventig woningen te bouwen aan de straat in de Utrechtse wijk Voordorp. Later kwamen er contacten met de gemeente en met de verhuurder en zodoende in juli een huurovereenkomst.”

Deuren open

Sinds november zit buurthuis Het Wevehuis aan de Aartsbisschop Romerostraat. Sinds kort kunnen vanwege het verdwijnen van de coronamaatregelen de deuren ook echt open. Donderdag 24 maart vanaf 14.00 uur is de eerste vrije inloop. Maar een definitief plan, dat ligt er nog niet voor het buurthuis. “Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken of en hoe een buurtfunctie in de definitieve situatie een plek kan krijgen”, schrijft de gemeente.

Het uitblijven van definitieve plannen maakt het voor Christa Tober en andere initiatiefnemers bijvoorbeeld moeilijk om het pand verder op te knappen. “We zitten hier nu twee jaar, daarna weet je niet wat je nog kan doen. In het pand hebben wij alleen het hoognodige opgeknapt. Er waren geen radiatoren en de cv-ketel was defect. Ook zijn de muren nu geverfd, en de oude gordijnen zijn door een vrijwilliger vermaakt.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.