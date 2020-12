BuurtMaaltijden en Ronald Kalka winnen Utrechtse Vrijwilligerstrofee 2020

Voor de Nationale Dag van de Vrijwilliger, op 7 december, is de Utrechtse Vrijwilligerstrofee 2020 uitgereikt aan een Utrechtse vrijwilliger en een organisatie. De winnaars van de trofeeën waren Ronald Kalka en BuurtMaaltijden.

Deze gemeentelijke prijzen worden elk jaar uitgereikt als teken van waardering voor de mensen, die volgens een jury het meest hebben betekend voor de stad Utrecht.

BuurtMaaltijden wint de eerste prijs in de categorie initiatieven. Het ontstond midden in de coronapandemie. BuurtMaaltijden deelt gratis maaltijden uit aan buurtbewoners. Professionele koks, die nu thuiszitten vanwege de lockdown, en andere vrijwilligers verzorgen de maaltijden en brengen die bij de mensen thuis.

De jury over BuurtMaaltijden: “Als je het voor elkaar krijgt zo snel iets op te zetten en mensen te motiveren, moet je wel op iets belangrijks zitten. Ze voorzien echt in een behoefte, waarschijnlijk ook in de toekomst!”

‘Wat een inspiratie’

In de categorie vrijwilligers is Ronald Kalka de winnaar. Hij zet zich al 30 jaar in voor de organisatie Stichting Asha en hij is de oprichter en voorzitter van de voetbalvereniging Kismet. Ook werkte hij jarenlang voor de Luisterlijn, een nummer dat mensen kunnen bellen die niet kunnen slapen.

De jury zegt over Kalka: “Wat een inspiratie, deze man! Al die verschillende organisaties waar hij als vrijwilliger een bijdrage heeft geleverd en waar iedereen welkom is! Zijn vrijwilligerswerk lijkt zijn levenswerk, is hij ooit thuis? Andere mensen die we spraken noemen Ronald ‘onmisbaar in Utrecht’, daar sluiten wij ons graag bij aan.”