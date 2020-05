BuurtMaaltijden viert in Utrecht de vrijheid met ruim duizend gratis gerechten

Vrijwilligers van het initiatief BuurtMaaltijden bezorgen sinds het begin van de coronacrisis klaargemaakt eten in Overvecht. Speciaal op Bevrijdingsdag worden er in heel Utrecht gratis maaltijden bezorgd.

BuurtMaaltijden is ontstaan in het begin van de coronacrisis. Vrijwilligers waaronder professionele koks bereiden maaltijden van ingrediënten die door supermarkten worden gedoneerd.

Het eten wordt vervolgens rondgebracht in Overvecht, bij mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn, in armoede leven of mensen die vanwege het coronavirus niet naar de supermarkt durven. Inmiddels worden er drie keer per week zo’n 120 maaltijden bezorgd in de Utrechtse wijk.

Praatje

Het idee is dat er naast het bezorgen van een maaltijd ook een kort praatje wordt gemaakt. “BuurtMaaltijden verzorgt naast een gevulde maag ook voor een gezellig praatje”, is te lezen op de website.

Op Bevrijdingsdag is het initiatief uitgerold over heel Utrecht. Mensen konden anderen opgeven voor een gratis maaltijd. Volgens Luuk von Burg worden er vandaag ook mensen in het zonnetje gezet. “Dat zijn bijvoorbeeld zorgmedewerkers die een nachtdienst achter de rug hebben en nu een warme maaltijd krijgen.”

Duizend maaltijden

Von Burg zegt dat er vandaag ruim duizend maaltijden worden gemaakt voor zo’n achthonderd adressen. “Vanaf tien locaties in de stad worden de maaltijden verder verspreid. Dit wordt gedaan door studenten of door mensen die anderen hebben opgegeven voor een gratis maaltijd.”

Verschillende bekende Utrechters wensen in een videoboodschap de vrijwilligers van BuurtMaaltijden succes. Onder andere Maarten van Rossum, Jan van Zanen en Tom Staal zijn te zien in de video die onder dit bericht te bekijken is.