Cadeautje van U-OV: twee weken lang gratis reizen met alle trams in Utrecht

Reizigers kunnen sinds deze zomer zonder overstappen met de tram van Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Science Park reizen. Dat wil U-OV nu vieren met een cadeautje aan de reizigers: van 19 september tot en met 2 oktober mag iedereen gratis met de trams van U-OV reizen.

Reizigers kunnen tijdens de actieperiode gratis mee met alle trams tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. In de avonden en in het weekend rijdt de tram van Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Centraal Centrumzijde. Doordeweeks gaat de tram vanaf daar nog verder naar Utrecht Science Park.

Wie met de tram wil reizen, hoeft tijdens de actieperiode niet in- of uit te checken. Mensen met een gemak- of sterabonnement kunnen tijdens de actieperiode een gratis Provincie Dal Dagkaart krijgen. Daarmee kan je dit jaar een hele dag door de provincie Utrecht reizen met de bussen en trams van Syntus Utrecht en U-OV.