Café Le Journal op de Neude sluit tijdelijk zijn deuren vanwege renovatie

Café Le Journal aan de Neude sluit per 4 januari tijdelijk zijn deuren. De reden hiervoor is een grote renovatie van zowel het café zelf als het gebouw waarin Le Journal gevestigd is. De verwachting is dat de zaak tegen het einde van het voorjaar zijn deuren weer opent.

Vanaf 4 januari moeten de gasten van Le Journal, dat al ruim dertig jaar op de Neude gevestigd is, het café tijdelijk missen. Niet alleen de horecazaak zelf wordt gerenoveerd, maar ook de gevel en de bovenliggende appartementen krijgen een grondige opknapbeurt.

‘We blijven wie we zijn’

Daphne van Hintum, eigenaresse van Le Journal, benadrukt dat de zaak zijn eigenheid behoudt. “Le Journal is voor veel Utrechters een plek waar ze al jarenlang komen en zich thuis voelen. Door te renoveren investeren we in de toekomst, zonder ons karakter te verliezen”, aldus de eigenaresse. “We blijven wie we zijn.”

Van Hintum laat weten zich te verheugen op de heropening van het café: “We kijken er enorm naar uit om iedereen na de renovatie weer te ontvangen in een vernieuwd, maar vertrouwd Le Journal.”

Buren blijven open

Via sociale media en een speciale informatiebrief houdt Le Journal gasten en andere geïnteresseerden op de hoogte van de renovatie. Het café hoopt aan het einde van het voorjaar zijn deuren weer te openen.

Tijdens de werkzaamheden blijft buur- en zusterbedrijf Café Claire, op de Neude 31, wel geopend. De magazines en kranten die normaal gesproken bij Le Journal liggen, zullen tijdens de renovatie op de leestafel bij Café Claire te vinden zijn.