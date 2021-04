Cafés, poppodia, Spoorwegmuseum, casino en Stadsschouwburg in Utrecht openen tijdelijk de deuren

TivoliVredenburg, Spoorwegmuseum, Stadsschouwburg, Holland Casino, EKKO, De Helling, verschillende horecazaken en nog een aantal Utrechtse ondernemingen mogen in april tijdelijk weer gasten ontvangen. Alle bezoekers moeten van tevoren wel een negatieve coronatest kunnen laten zien. Het kabinet wil met de experimenten onderzoeken of de verschillende sectoren met behulp van deze testbewijzen eerder open kunnen.

In heel Nederland vindt het experiment plaats. Het kabinet heeft de activiteiten onderverdeeld in zes categorieën; sport en jeugdactiviteit, casino’s en speelhallen, dierentuinen, avonturen- en attractiepark, culturele activiteiten, zakelijke bijeenkomsten en Fieldlabs.

3FM Awards

In de categorie culturele activiteiten valt onder andere TivoliVredenburg. Bij het poppodium wordt op 15 april de 3FM Awards georganiseerd. Hier mogen 1.500 mensen bij aanwezig zijn.

TivoliVredenburg mag ook van 19 tot en met 24 april weer gasten ontvangen. Ook de Stadsschouwburg, Podium Hoge Woerd, EKKO en het Spoorwegmuseum openen op meerdere dagen in april de deuren. De Helling gaat op 22 april open voor 50 gasten.

Ook in andere categorieën doet Utrecht mee. Zo opent Holland Casino op 15 april de deuren voor 1.200 gasten, mag Squash Utrecht weer twee dagen mensen laten sporten en is er op 30 april een zakelijk congres bij La Vie Meeting Center Utrecht. Tot slot mogen ook de Utrechtse cafés Hofman, de Beurs, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement mogen van 14 tot en met 17 april weer tijdelijk gasten ontvangen.

Minister

“De maatregelen zijn voor ons allemaal zwaar en het duurt nu al zo lang. Daarom kijken we voortdurend naar wat er wel mogelijk te maken is binnen de noodzakelijke beperkingen. We zijn ervan overtuigd dat we met toegangstesten voorzichtig en verantwoord activiteiten eerder open kunnen stellen, dan eerder het geval zou kunnen zijn, zodat de samenleving weer stap voor stap kan heropenen”, aldus minister Hugo de Jonge.