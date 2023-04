Calamiteitenhospitaal in Utrecht vangt tien slachtoffers op van ernstig treinongeluk in Voorschoten

Het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht is dinsdagochtend om 04.30 uur opengesteld voor de slachtoffers van een ernstig treinongeluk in Voorschoten.



Bij het ongeluk is één persoon om het leven gekomen en er zijn dertig gewonden gevallen. Negentien van hen zijn naar omliggende ziekenhuizen gebracht. Het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht is een van die ziekenhuizen.

Het Calamiteitenhospitaal, een samenwerking van het UMC Utrecht en de ministeries van Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is een stand-by ziekenhuis dat bij grote ongelukken of calamiteiten binnen dertig minuten operationeel kan zijn. Ook dinsdag was het ziekenhuis binnen een half uur klaar voor de opvang van gewonden.

Tien slachtoffers

In het Calamiteitenhospitaal zijn volgens het UMC Utrecht in totaal tien slachtoffers binnengebracht. Het eerste slachtoffer kwam om 05.30 uur aan in Utrecht. “Het traumateam van UMC Utrecht, bestaande uit onder andere trauma-artsen en verpleegkundigen, heeft de patiënten behandeld.”

Het UMC Utrecht laat weten dat vijf slachtoffers inmiddels zijn overgebracht naar de reguliere verpleegafdelingen van het UMC Utrecht. De vijf anderen konden na behandeling naar huis, waarop het Calamiteitenhospitaal weer is gesloten.

Botsing met kraan

Het ongeluk met de trein bij Voorschoten gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag, rond 3.25 uur, tussen een passagierstrein, een goederentrein en een kraan. De passagierstrein was met zo’n vijftig passagiers op weg naar Den Haag.

Volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden is bij de botsing één persoon overleden. Dertig passagiers en de machinist van de passagierstrein raakten gewond. Enkele tientallen gewonden zijn ter plaatse behandeld. Negentien slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht.