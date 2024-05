Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht vangt dertig ‘gewonde’ militairen op tijdens grote NAVO-oefening

Het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht deed dit jaar voor het eerst mee aan een grootschalige NAVO-oefening. De opdracht moet verschillende instanties en organisaties scherp houden voor wanneer een crisissituatie zich voordoet. “Het is vandaag de dag niet onrealistisch om te denken dat we het Calamiteitenhospitaal zullen moeten openen voor gewonde militairen”, aldus Mirjam de Jong van het UMC Utrecht.



Tijdens Vigorous Warrior, zoals de oefening van de NAVO heet, raakten tweehonderd militairen ‘gewond’. Dertig daarvan kwamen per vliegtuig naar Nederland om verzorgd te worden in het Calamiteitenhospitaal van het UMC. Het hospitaal wordt in noodsituaties in korte tijd opgezet om slachtoffers en naasten te helpen. Binnen 30 minuten kunnen tweehonderd militaire en burgergewonden opvangen en medisch behandeld worden.

Realistisch scenario

De laatste keer dat het Calamiteitenhospitaal werd geopend, was in november vorig jaar. Toen was er ook sprake van een oefening, door het UMC zelf. De speciale afdeling werd voor de laatste keer ‘echt’ gebruikt tijdens een ernstig treinongeluk in Voorschoten. Dat de speciale afdeling snel en effectief kan worden opgezet, is volgens Mirjam de Jong, medisch manager van het Calamiteitenhospitaal, erg belangrijk. “Het is vandaag de dag niet onrealistisch om te denken dat we het Calamiteitenhospitaal zullen moeten openen voor gewonde militairen.”

De NAVO-oefening is volgens De Jong belangrijk voor alle betrokken organisaties, waaronder het Rode Kruis en de politie. “Deze oefening stelt het Calamiteitenhospitaal in de gelegenheid om de hele keten betrokken bij repatriëring van militairen uit het buitenland te oefenen. Al met al heel belangrijk, voor zowel defensie als het UMC Utrecht.” Het is de eerste keer dat het Calamiteitenhospitaal wordt betrokken bij de oefening.

Mogelijke scenario’s

Vigorous Warrior staat volgens het UMC bekend om zijn omvang en het belang voor de voorbereiding van militairen op diverse scenario’s. Een van die mogelijke situaties is volgens Defensie de aanval op een NAVO-land. De rol van het UMC is in dergelijke situaties van grote waarde volgens Kolonel Rik Bergman. “Voor een sterke krijgsmacht met groot doorzettingsvermogen is veilige en goede geneeskundige zorg essentieel. Het draait niet alleen om militaire inzet, maar ook om samenwerking met civiele hulpdiensten.” Over twee jaar vindt er een herhaling van de militaire oefening plaats.