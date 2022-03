Calamiteitenhospitaal Utrecht opent voor Oekraïense vluchtelingen die medische zorg nodig hebben

Het Calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht gaat open om medische zorg te leveren aan vluchtelingen uit Oekraïne. De Europese Commissie heeft gevraagd of Nederland dit mogelijk kan maken. Er worden ongeveer 400 medische evacués verwacht.

Het Calamiteitenhospitaal in Utrecht gaat alleen open in bijzondere gevallen, bij rampen of incidenten waarbij grote groepen mensen zijn betrokken. De Europese Commissie heeft gevraagd of Nederland patiënten kan opnemen, die zich in EU-buurlanden van Oekraïne melden met een urgente medische vraag.

‘Unieke faciliteit’

Het Calamiteitenhospitaal verzorgt de eerste opvang en triage van patiënten uit Oekraïne. Daarna worden de patiënten in Nederlandse ziekenhuizen verder behandeld. Er komen mogelijk 400 evacués die medische zorg nodig hebben in Nederland. De eerste patiënten worden mogelijk volgende week al verwacht. Ook kinderen worden hier opgevangen en zo snel mogelijk verder behandeld in kinderziekenhuizen zoals het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht Margriet Schneider: “Dit is een situatie waar het Calamiteitenhospitaal voor ingezet kan worden. Het is een unieke faciliteit die altijd paraat staat voor grootschalige opvang van patiënten, zoals nu ook voor de eerste opvang en triage van medische evacués uit Oekraïne. Hierna worden deze patiënten overgedragen aan de collega-ziekenhuizen of zorginstellingen die allen klaar staan om de zorg te leveren die deze patiënten nodig hebben.”

