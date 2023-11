Cambridgelaan op Utrecht Science Park vanaf december maanden dicht voor autoverkeer door werkzaamheden

De Cambridgelaan op het Utrecht Science Park moet vanaf december een aantal maanden dicht voor autoverkeer vanwege bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden beginnen op 18 december en zijn op 1 maart volgend jaar klaar.

Aan de Cambridgelaan wordt gebouwd aan de nieuwe locatie voor de International School Utrecht (ISU), die momenteel in Papendorp zit. ISU is een school voor kinderen met internationaal werkende ouders, kinderen die terugkeren uit het buitenland of kinderen die op korte termijn met hun ouders naar het buitenland vertrekken. De komende maanden wordt voor deze school de riolering aangelegd en daarom moet de Cambridgelaan tijdelijk dicht voor autoverkeer.

Vanaf maandag 4 december starten de voorbereidingen van de werkzaamheden voor de ISU. Aannemer Schagen Infra verwacht dan nog geen overlast voor bewoners, fietsers of automobilisten. De weg is vanaf 18 december dicht voor autoverkeer tussen het Martinus J. Langeveldgebouw (Heidelberglaan 1) en het hoofdgebouw van de Hogeschool Utrecht (Padualaan 97). Fietsers moeten omrijden tussen 2 en 12 januari 2024.

Tijdens de afsluiting van 18 december tot 1 maart kunnen bezoekers die willen parkeren in Parkeergarage Cambridgelaan die bereiken via de Bolognalaan. Via de Leuvenlaan, Universiteitsweg en Bolognalaan wordt het verkeer omgeleid. De omleiding voor fietsers, tussen 2 en 12 januari, loopt via het Oxfordpad, de Padualaan en het Coimbrapad.

Oplevering

De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw van de ISU op Utrecht Science Park in 2026 is opgeleverd. Naast een nieuw gebouw met centrale ontmoetingsruimte, krijgt de ISU op de Cambridgelaan sportvoorzieningen en is het pand klaar om 1.200 leerlingen te huisvesten.