Cambridgelaan op Utrecht Science Park wordt fietsstraat; doorgaand verkeer niet meer mogelijk

De Cambridgelaan op het Utrecht Science Park wordt opnieuw ingericht als fietsstraat, waar gemotoriseerde voertuigen te gast zijn. Dit betekent ook dat de weg straks niet meer toegankelijk is voor doorgaand autoverkeer.

De Cambridgelaan is volgens de gemeente een belangrijke verbindingsweg van het Utrecht Science Park. Het gebied groeit bovendien. Het aantal werknemers en bewoners neemt toe, en er wordt gebouwd.

“Om het gebied leefbaar en veilig te houden, willen we het centrum autoluw maken en sluipverkeer tegengaan. Er moet meer ruimte komen voor fietsers, voetgangers, groen en verblijfskwaliteit”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

Langs de Cambridgelaan verrijzen verschillende nieuwe gebouwen, waaronder een woontoren, de nieuwe Internationale School Utrecht en het nieuwe hoofdkantoor van het RIVM. Ook wordt ondergronds een nieuwe warmte-koude-opslag aangelegd en wordt de riolering vernieuwd. “Een goed moment dus om de Cambridgelaan te vernieuwen.”

Bijeenkomst

De gemeente wil van de weg een fietsstraat maken waar de auto te gast is. De maximumsnelheid moet terug worden geschroefd naar 30 kilometer per uur en langs de weg komen bomen. Op woensdag 25 juni is een informatiebijeenkomst georganiseerd. “We laten zien wat de bedoeling is en welke verbeteringen wij zien. Jij kunt aangeven wat voor jou belangrijk is bij de inrichting van de openbare ruimte.”