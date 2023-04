Cameratoezicht in Lombok in Utrecht wordt verlengd om overlast tegen te gaan

Het cameratoezicht in omgeving Lombok in Utrecht wordt verlengd. De maatregelen die al genomen waren zoals extra fysieke- en cameratoezicht hebben ervoor gezorgd dat de overlast is afgenomen op deze plek, maar nog niet is verdwenen. Ook in winkelcentrum Lunetten en de omgeving van de Wolgadreef komen tijdelijk flexibele camera’s te staan om overlast tegen te gaan.

Op basis van signalen van bewoners en ondernemers, gesprekken met politie en analyses van verschillende gebieden waren de afgelopen maanden al zes flexibele camera’s ingezet in Lombok bij de Timorkade, de Noorzeestraat in Zuidwest en in de omgeving van de Aidadreef in Overvecht Noord. Deze maand zijn de verschillende locaties opnieuw getoetst om te kijken of cameratoezicht nog nodig is. Daarop is door de gemeente besloten om in omgeving Lombok het cameratoezicht te verlengen met drie maanden. De overlast is namelijk nog niet verdwenen op deze locatie.

Tegengaan overlast

Rond de Timorkade in Lombok zorgt sinds enkele maanden een groep mannen voor overlast. Een deel van deze groep zorgde al eerder voor overlast op het stationsplein onder het Bollendak. De overlast bestaat onder andere uit drugshandel, intimidatie, berovingen en winkeldiefstallen. Het vermoeden is dat deze groep daar verband mee houdt. Hierop zijn maatregelen genomen door de gemeente Utrecht, zoals extra inzet van toezicht en handhaving, politie en winkelstewards. Ook is op deze locatie cameratoezicht ingezet nadat bewoners, bezoekers en ondernemers daarom gevraagd hadden. Nu is besloten om het cameratoezicht in omgeving Lombok te verlengen met drie maanden in aanvulling op de al genomen maatregelen.

Ook in winkelcentrum Lunetten komen tijdelijk twee camera’s te staan. De locatie trekt veel personen aan die overlast veroorzaken en er zijn misdrijven gepleegd. Ondanks de maatregelen die al genomen zijn, ziet de gemeente Utrecht richting het voorjaar de overlastcijfers in dit gebied weer toenemen. Een camera komt te hangen aan de Hondsrug nabij de Musketon en de andere aan de Zevenwouden vlakbij de cafetaria.

Wolgadreef

Daarnaast worden in de omgeving van de Wolgadreef camera’s geplaatst. Het gebied is al langer in beeld bij de gemeente Utrecht vanwege diverse vormen van overlast en criminaliteit van elkaar opvolgende jeugdgroepen. Nadat de overlast is aangepakt in deze omgeving, ging het korte tijd beter. Daarom waren in 2021 de vaste camera’s verplaatst naar de Geuzenwijk in Noordwest, waar ze harder nodig waren. Echter neemt sinds de verplaatsing de overlast en criminaliteit in het gebied weer toe. Zo was er dit jaar in januari nog een steekincident en in februari een gewapende overval. De gemeente heeft daarom besloten om tijdelijk camera’s te plaatsen in de omgeving van de Wolgadreef. “We plaatsen de camera’s om de aanpak die gericht is op het voorkomen dat deze jongvolwassenen door ontwikkelen tot een problematische jeugdgroep of terecht komen in zware criminaliteit, te ondersteunen”, schrijft de gemeente in een raadsbrief.

De camera’s in omgeving Lombok, winkelcentrum Lunetten en Wolgadreef staan er tot en met de maand juni.