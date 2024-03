Cameratoezicht keert terug op Janskerkhof in Utrecht om ‘belangrijke locatie’ weer in beeld te krijgen

Er komt weer een vaste camera te hangen op het Janskerkhof in Utrecht. Tijdens werkzaamheden in de coronaperiode is deze verwijderd, waardoor volgens de gemeente incidenten worden gemist. Op andere plekken in de stad verdwijnen juist camera’s.

In Utrecht hangen straks 71 vaste en 20 flexibele camera’s van de gemeente. De meeste incidenten die met camera’s worden waargenomen (60 procent) vinden plaats in de binnenstad. Volgens de gemeente wordt met elke camera die in het centrum hangt gemiddeld één keer per week een incident gesignaleerd.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente echter gemerkt dat ‘een belangrijke locatie’ op het Janskerkhof onvoldoende in beeld is. “Waardoor (potentiële) incidenten worden gemist”, schrijft het college van B&W. Daarom komt er nu weer een vaste camera op het plein te hangen.

Flexibele camera’s

Op plekken waar de problematiek ‘vluchtig’ is kunnen flexibele camera’s worden opgehangen. Deze worden voor een periode van enkele weken tot maximaal een jaar in een gebied geplaatst.

Zo hingen er bijvoorbeeld flexibele camera’s in winkelcentrum Lunetten. Dit werd besloten nadat er meerdere overvallen waren in het gebied. Volgens de gemeente hebben de beelden geholpen bij de arrestatie van verdachten. Ondanks dat het aantal incidenten is afgenomen in het winkelcentrum, zijn de problemen nog niet opgelost. “Uiteraard wordt de lopende integrale aanpak in het gebied voortgezet.”

Aan de Wolgadreef in Overvecht worden de flexibele camera’s ook weggehaald. In de periode dat ze er hingen was er volgens de gemeente nauwelijks sprake van jeugdoverlast. “Als daar wel sprake van was, was de politie snel ter plaatse. De beelden van deze camera’s hebben onder meer bijgedragen aan de opsporing van jongeren die de politie met stenen hebben bekogeld.”

Geen structurele problemen

Tot slot worden er in de stad een aantal vaste camera’s vervangen door flexibele modellen. Zo verdwijnen er bijvoorbeeld aan de Voortrekkersdreef, Margrietstraat, Ceramstraat en Bevinlaan vaste camera’s. “Er is op deze locaties geen sprake meer van structurele veiligheidsproblemen en/of orde verstoringen.”

Desalniettemin komen op drie van de bovengenoemde plekken wel tijdelijke camera’s te hangen. Hiermee kan de gemeente naar eigen zeggen snel inspelen op tijdelijke en onvoorziene problemen in de wijken. “Hiermee zetten we een eerste stap in het voornemen om vaste camera’s op plekken waar dat mogelijk is te verwijderen en te vervangen voor flexibele camera’s.”