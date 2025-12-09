Campagne ‘Man, zeg er wat van!’ ook in Utrechtse horeca

De landelijke campagne ‘Man, zeg er wat van!’ is vanaf nu te zien in Utrechtse horecagelegenheden. Hiermee wil de Rijksoverheid mannen motiveren om elkaar aan te spreken op seksueel grensoverschrijdende ‘grappen’ of gebaren.

“Seksistische opmerkingen en ‘grappen’ over vrouwen zijn onderdeel geworden van de dynamiek in veel vriendengroepen. Deze ingesleten patronen dragen bij aan een cultuur waarin vrouwen als minderwaardig worden gezien”, meldt de Rijksoverheid.

“In onderzoek dat EenVandaag eerder dit jaar heeft gedaan onder jongeren, zien we dat 72% van de vrouwelijke horecamedewerksters weleens te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag”, zegt Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. “Ik spreek ook veel jonge meiden op scholen en in het mbo, die zich heel onveilig of ongemakkelijk voelen tijdens het uitgaan, zowel in de kroeg als op straat.”

Tekst loopt verder onder afbeelding

Mannen kunnen volgens de Rijksoverheid een belangrijke rol spelen in het verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kunnen zij doen door elkaar aan te spreken op ongepaste opmerkingen, ‘grappen’ en gebaren.

Uit recent onderzoek van Ipsos I&O blijkt dat die bereidheid er is: 70 procent van de mannen vindt dat mannen elkaar vaker moeten aanspreken op seksueel grensoverschrijdend gedrag naar vrouwen. Ook vindt ongeveer driekwart van de mannen het geen probleem als vrienden of collega’s hen zouden aanspreken op hun gedrag. Via posters en bierviltjes met ‘Man, zeg er wat van!’ wil de Rijksoverheid mannen in Utrecht tijdens het uitgaan of bijvoorbeeld de aankomende kerstborrel stimuleren om dat ook te doen.

Hoe zeg je er wat van?

Maar hoe zeg je er wat van zonder de sfeer te verpesten? Javier Koole van het Rutgers-expertisecentrum seksualiteit geeft tips: “Het begint heel simpel: stel een vraag als iemand iets zegt wat schuurt – luchtig en uitnodigend. Bijvoorbeeld: Hé man, wat bedoel je daarmee? Of: Oh, ik zie dat anders. Of: Wat als ze dit over je moeder of zusje zouden zeggen? Op deze wijze houd je het low-key en luchtig en zorg je ervoor dat respect in de groep de norm blijft.”

De campagne ‘Man, zeg er wat van!’ was eerder al te zien op televisie en in de bioscoop. En is de komende weken nog te zien in meerdere horecagelegenheden door heel Nederland, bij sportverenigingen, en online.