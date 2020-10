Campagne ‘Utregs Plekkie’ voor werven pleeg- en steunouders in Utrecht

De campagne ‘Utregs Plekkie’ die deze week is gestart, moet nieuwe pleeg- en steunouders werven. KOOS Utrecht en Spoor030, twee organisaties voor Utrechtse specialistische jeugdhulp, slaan hiervoor de handen ineen. Wethouder Eelco Eerenberg, van onder meer Jeugd en Jeugdzorg, roept Utrechters op om zich aan te melden als pleegouder.

‘Utregs Plekkie’, zo heet de campagne van jeugdhulporganisaties KOOS Utrecht en Spoor030. De organisaties vragen aandacht voor de pleegzorg in de stad. Die aandacht is nodig, volgens de campagne, zeker ten tijde van het coronavirus. “Kinderen zijn gewoon gebaat bij warmte, bij liefde en bij huiselijkheid”, zegt Eerenberg.

In de ideale situatie groeien kinderen thuis op, bij hun eigen gezin, zegt de wethouder. Hij vindt dat het in de meeste gevallen ‘hartstikke goed’ gaat. Maar sommige kinderen hebben hulp nodig. Zij kunnen niet langer thuis blijven wonen, om uiteenlopende redenen. Ook zij hebben behoefte aan een thuis in een vertrouwde omgeving. Daarvoor zijn pleeg- en steunouders nodig.

Misverstanden

De Utrechtse organisaties op het gebied van specialistische jeugdhulp pakken het anders aan dan organisaties in andere steden. “Het beeld dat mensen bij specialistische jeugdhulp hebben is: grote instellingen ver weg”, denkt Eerenberg. “Maar juist in het belang van kinderen moet je dat niet willen.” In Utrecht is jeugdzorg daarom wijkgericht georganiseerd. “Het helpt kinderen enorm om in een veilige, bekende omgeving ondersteund te worden.”

Een ander misverstand is, volgens de wethouder, het idee dat je als pleegouder meteen 24/7 een kind in huis moet nemen. Dat hoeft niet. “Je kan klein beginnen, en je aanmelden voor informele zorg. […] Neem een keer een kind mee naar een dierentuin, naar een museum, naar de speeltuin.” Die informele zorg is voor velen een klein gebaar, maar kan voor de kinderen en hun ouders veel betekenen, zegt Eerenberg.

Oproep

Wethouder Eerenberg doet een oproep aan Utrechters: “De jeugd heeft de toekomst. Dat is de volgende generatie Utrechters. Help een kind met een klein of groots gebaar. Als je pleegouder wilt worden, schrijf je alsjeblieft in en doe mee.”

In principe kan iedereen pleegouder worden, het maakt bijvoorbeeld niet uit of je zelf een gezin hebt of niet, alleenstaand bent of twee papa’s of twee mama’s. Wel gelden er voorwaarden, voor bijvoorbeeld de leeftijd van de pleegouder(s). Meer informatie is te vinden op de website van Utregs Plekkie.