Canal Pride Utrecht in juni afgelast door grote onzekerheid

De Utrecht Canal Pride 2020 is afgelast. Er zijn te veel onzekerheden om het evenement op 6 juni door te laten gaan en verdergaan met de voorbereidingen vindt de organisatie niet verstandig.

“Het klinkt nog ver weg: 6 juni. Maar de deelnemende organisaties, vrijwilligers, bootverhuurders, straatfeesten en ook wijzelf zouden rond deze tijd aan de slag moeten zijn met alle voorbereidingen”, schrijft de organisatie in een statement. “In veel gevallen is dat nu onmogelijk en bovendien zijn velen van ons op dit moment druk met hele andere belangrijke dingen.”

Het bestuur neemt de beslissing met pijn in het hart, maar door het evenement nu te annuleren kunnen de (financiële) gevolgen tot een minimum worden beperkt. “We hopen volgend jaar met heel roze Nederland en iedereen die de LHBTI+ gemeenschap een warm hart toedraagt de Utrecht Pride dubbel en dwars in te halen. Maar voor nu het allerbelangrijkste: blijf gezond en let goed op elkaar.”