Cao-akkoord voor gemeentepersoneel; nieuwe stakingen voorlopig van de baan

De vakbonden CNV en FNV en werkgeversorganisaties VNG en WSGO zijn het eens over een nieuwe cao. Dit betekent dat de eerder aangekondigde stakingen zijn opgeschort. Eerder deze maand legden de vuilnismannen en -vrouwen in Utrecht nog zeven dagen hun werk neer om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

De nieuwe cao geldt voor 190.000 medewerkers van Nederlandse gemeenten en gaat met terugwerkende kracht in per 2 januari. De afspraken lopen tot 1 januari 2024.

Op verschillende plekken in Nederland legden de medewerkers van de vuilnisophaaldiensten en handhavers afgelopen weken het werk neer. Zij staakten voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Zo haalden de Utrechtse vuilnismannen tussen 31 januari en 6 februari geen afval op. Daarnaast waren honderden vuilnismannen- en vrouwen op 15 februari aanwezig bij de landelijke staking op het Jaarbeursplein in Utrecht.

Nieuwe cao

Volgens vakbond FNV krijgen medewerkers van gemeenten een loonsverhoging van bijna 16 procent, aflopend naar de hoogste schalen. Gemiddeld is dat een loonsverhoging van 9,1 procent voor alle werknemers. Verder krijgen ambtenaren vanaf dit jaar een extra verlofdag en is 5 mei (Bevrijdingsdag) vanaf 2024 een vaste vrije dag. Ook krijgen ambtenaren die thuiswerken een vergoeding van drie euro per dag.

“Dankzij dit principeakkoord krijgen de werknemers in de laagste schalen een forse loonsverhoging, die zij hard nodig hebben om rond te komen in deze voor hen financieel zware tijden”, aldus Marieke Manschot van FNV. Het principeakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de vakbonden, die erover mogen stemmen.